Cristiano Ronaldo alcanza una increíble marca goleadora por decimocuarta vez en su carrera

La sed interminable de gol de Cristiano Ronaldo lo llevó a marcar su gol número 40 en un mismo año natural por decimocuarta vez en su extraordinaria carrera.

Desde hace casi 20 años, aficionados de todo el mundo debaten quién es mejor: Lionel Messi o Ronaldo. No existe una respuesta correcta o incorrecta, ya que todo depende de lo que cada persona valore en un futbolista y de su propia idea de grandeza.

Si el criterio principal son los goles, entonces la estadística ofrece una respuesta clara: Ronaldo está por delante.

El máximo goleador en la historia del fútbol internacional masculino ha expresado abiertamente su deseo de alcanzar los 1,000 goles entre clubes y selección. Actualmente suma 956, tras marcar un doblete con el Al Nassr en la victoria 3-0 sobre el Al Akhdoud. Messi, en comparación, registra 923 goles en su carrera.

Ronaldo lleva tres años en la Saudi Pro League, tras dejar el fútbol europeo de élite unos seis meses antes de que Messi llegara a la MLS con el Inter Miami. Con el Al Nassr ha marcado 112 goles en 125 partidos, mientras que Messi suma 77 goles en 88 apariciones con el club de Miami. Eso sí, Messi condujo a su equipo al título de la MLS Cup 2025, logro que Ronaldo aún no ha conseguido en Medio Oriente.

Lo que sí ha demostrado Ronaldo es que sigue siendo uno de los mejores goleadores del mundo, pese a estar a poco más de un mes de cumplir 41 años.

Temporadas de Cristiano Ronaldo con 40 goles o más

2010: 48 goles en 59 partidos

2011: 60 goles en 60 partidos

2012: 63 goles en 71 partidos

2013: 69 goles en 59 partidos

2014: 61 goles en 60 partidos

2015: 57 goles en 57 partidos

2016: 55 goles en 57 partidos

2017: 53 goles en 60 partidos

2018: 49 goles en 53 partidos

2020: 44 goles en 45 partidos

2021: 47 goles en 65 partidos

2023: 54 goles en 59 partidos

2024: 43 goles en 51 partidos

2025: 40 goles en 45 partidos

Un Ronaldo incansable que no deja de marcar

Al Nassr v Al Wahda - Friendly Match | Anadolu/GettyImages

Los críticos señalan que Ronaldo anota con facilidad por jugar en una liga de menor exigencia, y no porque mantenga el nivel que mostró en el Manchester United, el Real Madrid o la Juventus.

Sin embargo, sus números con Portugal en torneos importantes y eliminatorias reflejan lo contrario: desde inicios de 2023 ha marcado 25 goles en 30 partidos, prueba de que sigue rindiendo al máximo nivel internacional.

Ronaldo también ha defendido que la Saudi Pro League es más competitiva de lo que muchos creen. Tras renovar con el Al Nassr en junio, aseguró que la liga ya se encuentra entre las cinco mejores del mundo y que seguirá creciendo.

Además de alcanzar los 1,000 goles, ganar un título con el Al Nassr es una de sus prioridades en los próximos 12 meses, al igual que conquistar por primera vez una Copa del Mundo con Portugal, un objetivo que se le ha resistido pese a haber disputado cinco ediciones del torneo.

