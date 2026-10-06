Cristiano Ronaldo condiciona su regreso a Portugal tras su conflicto con Jorge Jesus

La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús atraviesa su momento más delicado tras labrupta salida del delantero de la concentración de Portugal durante la UEFA Nations League 2026/27.

Aunque el entrenador del combinado aseguró que las puertas están abiertas para el regreso del capitán, el delantero habría quedado profundamente decepcionado por su falta de protagonismo y habría establecido una condición para volver a vestir la camiseta de su país: la salida de Jesús del cargo de seleccionador.

El técnico, sin embargo, mantiene un discurso completamente diferente y no considera cerrada la puerta para el delantero. “Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?”, afirmó después del triunfo ante Noruega.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo has now made it clear that he will not return to the National Team as long as Jorge Jesus is still the coach.



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Jorge Jesus le abre la puerta

El luso también intentó restarle gravedad al enfrentamiento y aseguró que el problema entre ambos puede solucionarse. “Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien”, explicó. Sin embargo, también dejó claro que no considera necesario pedir disculpas por las decisiones tomadas durante el encuentro.

Si bien el conflicto se desencadenó después del partido ante Dinamarca, cuando Cristiano fue enviado a calentar durante el segundo tiempo, pero finalmente no ingresó al campo, sus diferencias aumentaron luego de que el entrenador defendiera públicamente su decisión y afirmara que “en la selección mando yo”.

De igual manera, pese a la tensión, Jesus también dejó claro que quiere contar nuevamente con el histórico número 7. “Quiero que se quede”, aseguró el técnico, quien remarcó que será el propio Cristiano quien determine qué camino tomar.

Portugal sigue ganando sin Cristiano

Mientras el conflicto continúa, Portugal atraviesa un gran momento deportivo. El equipo consiguió cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos de la Nations League y aseguró su clasificación para los cuartos de final.

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Octavio Passos/GettyImages

Además, algunos referentes del plantel ya dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación. Joao Cancelo destacó nuevamente la importancia del delantero, mientras que Nuno Mendes aseguró que sería recibido “con los brazos abiertos” si decide regresar.

Aún así, por ahora, las versiones apuntan a un escenario contundente: Cristiano Ronaldo no estaría dispuesto a regresar a Portugal mientras Jorge Jesus continúe como seleccionador y el futuro del capitán y su posible último gran torneo con la selección quedan, de momento, en suspenso.

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