En la vida como en el fútbol, todos los ciclos cierra. El de Cristiano Ronaldo está por llegar a su fin dentro del campo. Así mismo lo ha confirmado el portugués, quien a sus 40 años, admitió que su retiro profesional está más próximo que nunca y que el Mundial de 2026 será el cierre definitivo de su carrera internacional.

“Me retiraré pronto… He dado y entregado todo por el fútbol en los últimos 25 años”, expresó Ronaldo, en palabras recogidas por Romano y compartidas en su cuenta oficial. La confesión fue realizada durante una conversación con Tourise en Riad, donde el capitán del Al-Nassr se mostró reflexivo sobre su trayectoria.

El astro portugués reconoció que su cuerpo empieza a sentir el paso del tiempo, aunque su ambición por ganar todo lo que sea posible sigue intacta. “Probablemente sea uno o dos años. Seguramente esta será mi última Copa del Mundo, definitivamente”, agregó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Portugal v Hungary -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Estas palabras confirman lo que muchos aficionados y analistas intuían: Cristiano planea una despedida gradual del fútbol competitivo. En Arabia Saudita, donde ha mantenido su nivel goleador, el delantero se ha convertido no solo en figura deportiva sino también en embajador global del crecimiento futbolístico de la región.

Más allá de la nostalgia, Ronaldo aseguró que vive su presente con plenitud. “Realmente estoy disfrutando el momento”, dijo al medio saudí. En su mensaje se percibe un equilibrio entre la serenidad y el orgullo de quien ha conquistado todo: títulos, récords y una admiración universal difícil de igualar.

Con cinco Copas del Mundo jugadas hasta, una Eurocopa ganada y múltiples logros en clubes europeos, Cristiano Ronaldo se despide de forma progresiva, con la misma elegancia con la que dominó el fútbol durante más de dos décadas.

Si sus palabras se cumplen, el mundo será testigo del adiós de uno de los jugadores más influyentes y determinantes de la historia moderna del balompié.