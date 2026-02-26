Cristiano Ronaldo da el salto empresarial en España como accionista de la UD Almería

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia en España, aunque esta vez lejos del césped. El capitán de Portugal compró el 25 % de la UD Almería, actual tercer clasificado de la Liga Hypermotion, que se encuentra a solo dos puntos del liderato con 15 jornadas aún por disputarse. La operación se realizó mediante CR7 Sports Investments, una nueva filial de su conglomerado empresarial CR7 SA.

Si bien no trascendieron cifras oficiales, el entorno del jugador calificó la adquisición como una “inversión estratégica”, pensada a largo plazo y alineada con su ambición de involucrarse en la gestión de clubes profesionales. La institución andaluza, que pelea por regresar a Primera División, oficializará en breve el desembarco del astro luso en su accionariado.

Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

La movida implica también el retorno simbólico de Cristiano al fútbol español, escenario donde dejó una huella imborrable durante su etapa en el Real Madrid. Sin embargo, ahora su influencia será desde el plano institucional. “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”, expresó el delantero, actualmente en el Al-Nassr. Además, destacó el potencial de crecimiento del club almeriense y su deseo de acompañar el proyecto deportivo.

El presidente de la entidad, Mohamed Al-Khereiji, celebró la llegada del portugués y subrayó su conocimiento del mercado español como un activo clave. La relación entre ambos dirigentes no es nueva: Al-Khereiji tuvo un rol determinante en la llegada de Cristiano al fútbol saudí tras su salida del Manchester United, y ahora volvió a ser protagonista en este movimiento empresarial.

Un nuevo capítulo en su legado

La adquisición representa un paso firme en la expansión corporativa del máximo goleador histórico de selecciones. No es la primera vez que Ronaldo manifiesta su intención de ser propietario de un club; ya lo había insinuado en galas internacionales, donde habló de la necesidad de modernizar estructuras en el fútbol europeo.

Con 41 años y todavía vigente como jugador profesional, Cristiano combina rendimiento deportivo e inversiones estratégicas. Su entrada en la UD Almería no solo fortalece el proyecto andaluz en plena lucha por el ascenso, sino que confirma que su legado comenzará a construirse también desde los despachos.

