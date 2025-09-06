Cristiano Ronaldo está a un gol de convertirse en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas

En el encuentro del día de hoy entre la Selección de Portugal y la escuadra de Armenia, la leyenda de equipos como el Manchester United o el Real Madrid, marcó un doblete que lo posiciona como segundo máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas, con 38 anotaciones.

El primer lugar lo ocupa el ex futbolista guatemalteco Carlos: el 'Pescadito' Ruíz, con treinta y nueve goles. Por lo tanto, en caso de que Cristiano Ronaldo marque al menos un gol el próximo martes, cuando la selección nacional de Portugal se enfrente al combinado de Hungría, se estaría convirtiendo en el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas.

Con el doblete del día de hoy en las eliminatorias mundialistas, Cristiano Ronaldo ya alcanzó los ¡¡942 GOLES OFICIALES!! en su gloriosa carrera profesional. El Bicho está a solo 58 anotaciones de los 1000 goles. No se va a retirar hasta lograrlo. No se va a despedir del fútbol… pic.twitter.com/WcW2vMCP9W — Invictos (@InvictosSomos) September 6, 2025

El tercer lugar lo ocupa el astro argentino Lionel Messi, quien el jueves pasado marcó también doblete, en el Argentina vs Venezuela. Sin embargo, todo parece indicar que su récord quedará en treinta y seis anotaciones, puesto que no jugará ante Ecuador, y, en palabras de él, difícilmente estará en el mundial del 2030.

¿Jugará Cristiano Ronaldo el Mundial 2026?

Hasta el momento, no hay una respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, en caso de que Portugal logre clasificarse a la cita mundialista, todo parece indicar que Cristiano será parte del plantel.



Su buena condición física y su inacabable sed de goles así lo hacen suponer.