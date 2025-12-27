Pareciera que encontrarse en una carrera contra el reloj para llegar a los mil goles en su carrera no es impedimento para que Cristiano Ronaldo siga marcando a destajo cuando así se lo propone y es que hoy, con el Al-Nassr hizo un doblete que lo dejó más cerca de la marca de la que tanto se ha hablado en los últimos meses.

Se jugó la Jornada 11 de la Superliga Árabe y ahí se vieron las caras el conjunto orquestado por el astro portugués y el Al Okhdood, dos equipos con realidades muy distintas, uno peleando en la cima de la clasificación y otro que no puede salir de los puestos de descenso.

Las acciones comenzaron y fue en el minuto 31 que CR7 marcó el primer tanto de la tarde, un gol sencillo con el que aventajó a su equipo y fue antes de terminar el primer lapso, ya en el agregado, que llegó su segunda anotación, la cual significó romper la barrera de los 40 goles en un solo año natural.

The 40 year old man in the right place, at the right time 😤 pic.twitter.com/rCXIgCDkbi — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 27, 2025

Pareciera que tener 40 años y ya un amplio recorrido en las piernas, no es impedimento para que el exjugador del Real Madrid siga batiendo récords y es que con estos tantos se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar 40 goles en 14 años distintos.

Cristiano Ronaldo has scored 40+ goals in 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐓𝐄𝐄𝐍 different calendar years 🤯🐐



Just GOAT things. pic.twitter.com/qLht2UqWqI — GiveMeSport (@GiveMeSport) December 27, 2025

Este conteo empezó cuando se encontraba en las filas del Real Madrid en e 2010 ahí marcó 48 tantos con la camiseta merengue y no fue hasta el 2019 cuando no pudo llegar a dicha cifra cuando era jugador de la Juventus, ahí marcó 39 goles en un año natural.

Además, con este tanto, Cristiano llegó a 956 goles en toda su carrera, distribuidos entre los clubes en los que ha jugado y la selección nacional de Portugal.​ Estos números lo sitúan a 44 goles de alcanzar el codiciado hito de los 1.000 tantos.