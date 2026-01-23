Cristiano Ronaldo podría retirarse en 2027

El futuro de Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir al fútbol internacional. De acuerdo con información publicada por The Touchline en su cuenta de X, el delantero portugués podría dejar Al Nassr el próximo año y contemplar seriamente el retiro profesional. La posibilidad no pasa desapercibida. Hablar del adiós de Cristiano es hablar del cierre de una era que se extendió por más de dos décadas y redefinió la figura del goleador moderno.

El contexto hace que la noticia cobre aún más fuerza. Ronaldo atraviesa la recta final de su carrera con un objetivo simbólico en el horizonte: alcanzar los 1.000 goles oficiales. Ya instalado en una cifra que supera con amplitud los 900 tantos entre clubes y selección, el portugués compite contra el tiempo, pero también contra su propio estándar de exigencia. La interrogante no es únicamente si llegará a esa marca, sino si decidirá prolongar su carrera el tiempo necesario para hacerlo.

Su trayectoria explica por qué el desafío nunca sonó descabellado. Cristiano fue protagonista absoluto en las principales ligas del mundo, máximo goleador en Inglaterra, España e Italia, y una figura dominante en la UEFA Champions League, torneo en el que rompió récords y marcó una época, especialmente durante su paso por el Real Madrid. Antes y después, tanto en el Manchester United como en la Juventus, mantuvo una regularidad que muy pocos futbolistas han logrado sostener.

Con la selección portuguesa, el impacto ha sido igual de determinante. Lideró al equipo en los grandes torneos internacionales y fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa, un título que cambió para siempre la historia del fútbol luso. Su presencia en el Mundial 2026, con Portugal ya clasificado, parece asegurada salvo contratiempos mayores.

Si el retiro se concreta tras su etapa en Arabia Saudita, el debate quedará servido. Más allá de si alcanza o no los 1.000 goles, Cristiano Ronaldo ya ocupa un territorio propio en la historia del deporte. La cifra sería un broche perfecto; la leyenda, desde hace tiempo, está escrita.

