Cristiano Ronaldo revela el equipo por el que estuvo a punto de fichar antes de llegar al Manchester United

En las últimas horas, Cristiano Ronaldo recordó que estuvo cerca de fichar con el Arsenal en lugar de haber firmado con el Manchester United.

"Es una historia real, pero como te he dicho, el pasado se fue, es parte de la vida y, honestamente, cuando veo al Arsenal lo veo como un rival, estuve cerca de estar ahí, me gusta el equipo, me gusta cuando ganan por esa historia, todo es de momentos y oportunidades, aunque creo que mi historia no hubiera cambiado", comentó CR7 en una entrevista con el periodista Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en la temporada 2003-2004, la última que el Arsenal ganó el trofeo de Premier League. CR7 se coronó en tres ocasiones con los Red Devils en las seis temporadas que estuvo en Inglaterra y desde que Cristiano Ronaldo llegó a la liga de Inglaterra, el Arsenal no ha vuelto a ganar un trofeo de liga.

Manchester United FC v Bolton Wanderers FC- FA Premiership match | Tom Jenkins/GettyImages

La versión de Arsene Wenger sobre esta historia

“La historia de los equipos grandes está llena de estrellas perdidas”, explicó el entrenador francés del Arsenal en aquel tiempo, Arsene Wenger, en una entrevista con el diario The Guardian en el año 2020, para difundir su autobiografía. Arsene Wenger, que es sinónimo de buen fútbol y de Arsenal, dijo que hay muchísimos jugadores de los que se arrepiente no haber fichado, pero el que más cerca estuvo fue Cristiano Ronaldo, cuando finalmente pasó al Manchester United.

Soccer 2005 - FA Cup Final - Arsenal vs Manchester United | Christian Liewig/GettyImages

“Básicamente, ya teníamos un acuerdo. Tenía la camiseta del Arsenal y estuve almorzando con él y con su madre en la ciudad deportiva”, relató el galardonado entrenador. Y contó cómo el club de Manchester se lo sacó de las manos: “Teníamos un acuerdo con el Sporting de Lisboa y el United fichó a Carlos Queiroz de asistente, superaron nuestra puja rápidamente y se llevaron a Cristiano”.