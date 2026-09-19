Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los jugadores más veteranos en disputar un partido con su selección

Una de las grandes novedades del parón de selecciones de septiembre es la presencia de Cristiano Ronaldo con el combinado de Portugal, ampliando así su historia con el equipo. Además, está muy cerca de llegar a los 1000 goles como profesional y podría marcar en este parón para quedar aún más a tiro de tamaña cifra.

El Bicho ya cuenta con presencia récord en seis Mundiales, es el máximo goleador histórico de selecciones y fue protagonista de los títulos de la selección portuguesa en la última década. Además, marcó en la UEFA Nations League pasada, donde fue campeón, con 40. Ahora, buscará seguir ampliando su registro con el combinado luso en una nueva temporada.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Alexander Hassenstein/GettyImages

Portugal integrará el grupo 4 de la categoría más alta de la UEFA Nations League junto a Noruega, Dinamarca y Gales. El debut será contra los británicos en el Estádio José Alvalade de Lisboa el próximo jueves 24, mientras que visitarán a los nórdicos el domingo en el Ullevål Stadion de Oslo y cierran el parón contra los daneses en el Parken de Copenhague el jueves primero de octubre.

Otros casos de jugadores +40 en selecciones

5. Pepe

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El defensor central es un histórico ladero de Cristiano. Disputó la Eurocopa del 2024 con 41 años y 130 días, convirtiéndose así en el jugador más veterano en la historia de dicho torneo.

4. Stanley Matthews

English Footballer Stanley Matthews | Evening Standard/GettyImages

Ganó el Balón de Oro de 1956 y, para homenajear esa gesta, el premio de esta temporada se entregará en Londres. Si bien no fue campeón del mundo con los Tres Leones, una carrera internacional de más de 22 años con la camiseta de su país lo respalda como una verdadera leyenda. Jugó su último partido oficial a los 42 años y 103 días.

3. Dino Zoff

Dino Zoff | Image Photo Agency/GettyImages

El guardameta campeón del mundo en 1982 como capitán tuvo 112 partidos con Italia y cuatro Mundiales disputados. A esta hora sigue siendo el ganador de Copa del Mundo más longevo de la historia, atajando en el torneo disputado en España con 40 años. Su retirada oficial de la selección fue en un choque ante Suecia por las eliminatorias para la Euro 1984.

2. Zlatan Ibrahimovic

Sweden v Belgium: Group F - UEFA EURO 2024 Qualifying Round | Linnea Rheborg/GettyImages

El gigante sueco fue uno de los grandes delanteros de su generación y máximo goleador histórico de Suecia con 62 goles. Para agigantar su figura, volvió a la selección de su país con 41 años después de una grave lesión.

1. Luka Modric

Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2018 es también seis veces campeón la UEFA Champions League, consagrándose así como el líder futbolístico de la generación croata más exitosa de la historia. En 2026 llegó a 200 partidos internacionales y seguirá escribiendo sus páginas con más de cuatro décadas en el lomo.