Cristiano Ronaldo se pronuncia sobre el final de su carrera
En diálogo con CanalGOATBR, luego convertir su gol 970 en el triunfo del Al Nassr por 2-0 ante el Al-Ahli en la liga de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo se refirió a su retiro: “El final de mi carrera se acerca… disfrutemos de cada partido”, expresó sin vueltas.
Lejos de mostrarse nostálgico, el delantero mantiene el enfoque competitivo que lo caracterizó durante toda su carrera y aseguró que seguirá rindiendo al máximo mientras el físico y la motivación lo acompañen.
El hambre intacta de un competidor
“Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando y sigo marcando goles”, remarcó.
A sus 41 años, y en pleno tramo final de su carrera, Cristiano continúa siendo decisivo en Al Nassr y no se conforma con lo conseguido, persiguiendo objetivos históricos. Con el gol ante Al-Ahli quedó a apenas 30 de una marca inédita: los 1.000 goles. En la actual temporada con Al Nassr, acumula 27 goles y 4 asistencias en 32 partidos disputados en todas las competencias.
Actualmente, su equipo lidera el campeonato con ventaja sobre Al-Hilal, aunque con un partido más, y el objetivo prioritario es claro, conquistar la Saudi Pro League, además de llegar en plenitud al Mundial 2026 con la selección de Portugal.
Sin embargo, más allá de los títulos y los récords, Cristiano también reflexionó sobre su impacto en el fútbol: “sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que vendrá”, aseguró.
El portugués fue ídolo para quienes lo vieron irrumpir en Europa, referente de la generación actual y modelo a seguir para los más jóvenes, una de las razones que lo empuja a seguir compitiendo, según explicó. "Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, concluyó.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.