Cristiano Ronaldo se pronuncia sobre el final de su carrera

En diálogo con CanalGOATBR, luego convertir su gol 970 en el triunfo del Al Nassr por 2-0 ante el Al-Ahli en la liga de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo se refirió a su retiro: “El final de mi carrera se acerca… disfrutemos de cada partido”, expresó sin vueltas.

Lejos de mostrarse nostálgico, el delantero mantiene el enfoque competitivo que lo caracterizó durante toda su carrera y aseguró que seguirá rindiendo al máximo mientras el físico y la motivación lo acompañen.

❤️‍🩹 Cristiano Ronaldo: “The end of my career is getting closer… let’s enjoy every game”.



“I keep playing not only for this generation, but also for the previous one and the one coming next. I enjoy it day by day, game by game, year by year, even as I get closer to the end of my… pic.twitter.com/q66daTag8Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

El hambre intacta de un competidor

“Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando y sigo marcando goles”, remarcó.

A sus 41 años, y en pleno tramo final de su carrera, Cristiano continúa siendo decisivo en Al Nassr y no se conforma con lo conseguido, persiguiendo objetivos históricos. Con el gol ante Al-Ahli quedó a apenas 30 de una marca inédita: los 1.000 goles. En la actual temporada con Al Nassr, acumula 27 goles y 4 asistencias en 32 partidos disputados en todas las competencias.

Actualmente, su equipo lidera el campeonato con ventaja sobre Al-Hilal, aunque con un partido más, y el objetivo prioritario es claro, conquistar la Saudi Pro League, además de llegar en plenitud al Mundial 2026 con la selección de Portugal.

FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLI | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Sin embargo, más allá de los títulos y los récords, Cristiano también reflexionó sobre su impacto en el fútbol: “sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que vendrá”, aseguró.

El portugués fue ídolo para quienes lo vieron irrumpir en Europa, referente de la generación actual y modelo a seguir para los más jóvenes, una de las razones que lo empuja a seguir compitiendo, según explicó. "Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, concluyó.

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