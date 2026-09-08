Cristiano Ronaldo se queda fuera de los nominados al Balón de Oro otra vez

Cristiano Ronaldo no estará entre los aspirantes al Balón de Oro 2026: France Football dio a conocer este martes los 30 nominados al premio y el portugués volvió a quedar excluido, una situación que se repite por cuarto año consecutivo después de sus ausencias en 2023, 2024 y 2025.

La decisión genera debate por el rendimiento que tuvo el delantero durante la temporada 2025/26. Con el Al-Nassr consiguió finalmente el campeonato de la Saudí Pro Leaguem uno de los títulos que más buscaba desde su llegada a Arabia Saudita.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Cristiano Ronaldo is NOT among the 30 nominees for the Ballon d'Or. pic.twitter.com/JaYadD1IZ7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 8, 2026

Los números de Cristiano en la temporada 2025/26

A nivel individual, el portugués cerró el campeonato saudí con 28 goles, aunque no pudo quedarse con la Bota de Oro, que fue para el mexicano Julián Quiñones. Ronaldo, además, continuó ampliando sus registros históricos y terminó la campaña como una de las principales figuras ofensivas del Al-Nassr.

Su campaña también incluyó una nueva participación en la Copa del Mundo. Disputó su sexto Mundial con la selección de Portugal, un récord histórico, y marcó tres goles en el torneo, aunque el combinado luso quedó eliminado en los octavos de final frente a España.

El fin de una racha histórica

La última vez que Cristiano Ronaldo apareció entre los nominados al Balón de Oro fue en 2022. En aquella edición terminó en el puesto N°20 y no recibió votos en el escrutinio final; desde entonces, su nombre desapareció de la lista de 30 candidatos.

En esa línea, el contraste con su trayectoria anterior es notable: fue nominado de forma consecutiva entre 2004 y 2022, con 18 nominaciones, récord histórico, y ganó el premio en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

¿Por qué quedó afuera de la nómina nuevamente?

El contexto competitivo parece ser uno de los factores que más pesa en su ausencia. Aunque el título del Al-Nassr representa un logro importante, la Saudi Pro League continúa teniendo menor consideración internacional que las principales ligas europeas a la hora de evaluar las temporadas de los candidatos.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Zhizhao Wu/GettyImages

Además, el Balón de Oro no se decide únicamente por cantidad de goles. Los criterios establecidos para la votación contemplan el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento dentro del campo, por lo que el peso de los títulos y el nivel de las competencias también influye en la valoración final.

Así, el cinco veces ganador del Balón de Oro vuelve a quedar fuera de una lista que sí incluye a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Vinícius Jr. y Ousmane Dembélé. La gala se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.