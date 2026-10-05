Cristiano Ronaldo seguirá portando los colores de la selección de Portugal
Vaya alboroto ocurrió con la selección de Portugal en la última semana, pues la más grande leyenda del combinado nacional, Cristiano Ronaldo, parecía que iba retirarse por la puerta de atrás al tener un desacuerdo con el técnico Jorge de Jesús.
Al Comandante le caló que el estratega no le diera minutos en el primer encuentro contra Noruega correspondiente a la UEFA Nations League, pese a que estuvo calentando durante aproximadamente media hora del segundo tiempo. Eso llevó a que el veterano mundialista abandonara la concentración el pasado domingo 27 de septiembre. A pesar de esto, La Seleçao derrotó 1-2 a los Vikingos y cerró sus últimos dos partidos sin inconvenientes al vencer 2-4 a Dinamarca y 2-1 a Erling Haaland y compañía en el segundo choque de la Nations League.
Tras este incidente se especularon miles de situaciones, sobre todo el adiós de CR7, sin embargo, el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, salió a anunciar que el delantero seguirá defendiendo la causa de la selección, ya que habrá una charla entre el afectado, la federación y el estratega para poder llegar a una solución.
“Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués y es el símbolo supremo de la identidad portuguesa. Su presencia con la selección nacional está más que merecida gracias a sus excepcionales habilidades deportivas, y esto es innegable. Siempre formará parte de este grupo siempre que esté en forma y listo. Lo que pasó entre él y Jorge Jesús fue simplemente un malentendido que necesita resolverse internamente”, declaró.
“Cristiano forma parte de la selección nacional; es nuestro ícono, y capitaneó al equipo en el primero de los cuatro partidos. Cristiano Ronaldo es un ícono portugués y un jugador excepcional. Podría haber terminado su carrera en la Copa del Mundo, pero no lo hizo por su amor a su selección. Puedo dar fe del vínculo que comparte con el pueblo portugués y nuestra selección. Ahora que los cuatro partidos han terminado, tenemos el tiempo y la calma para sentarnos juntos y resolver el malentendido. Cristiano forma parte de nuestro legado, y siempre estará aquí siempre que el entrenador lo quera”, añadió.
A su vez, el timonel Jorge de Jesús mandó una respuesta a su futbolista tras el triunfo sobre Noruega de este domingo. El entrenador aseguró que el capitán es quien tiene la decisión sobre su futuro, así que todo sigue abierto para su retorno.
“No sé qué va a pasar. Para mí todo es posible. Depende de Cris decidir su destino. Si está jugando y quiere incorporarse a la selección en la próxima convocatoria, ¿por qué no? No hay enfado, fue sólo un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. ¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado y sólo después sabremos cóo iran las cosas”, explicó el seleccionador.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.