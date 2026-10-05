Cristiano Ronaldo seguirá portando los colores de la selección de Portugal

Vaya alboroto ocurrió con la selección de Portugal en la última semana, pues la más grande leyenda del combinado nacional, Cristiano Ronaldo, parecía que iba retirarse por la puerta de atrás al tener un desacuerdo con el técnico Jorge de Jesús.

🚨🇵🇹 Portuguese Federation president Pedro Proença: “Cristiano Ronaldo is the best player in history. He has dedicated more than two decades to Portuguese football and is the ultimate symbol of Portuguese identity”.



“His presence with the national team is well-deserved thanks to… pic.twitter.com/lK2DCRianZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026

Al Comandante le caló que el estratega no le diera minutos en el primer encuentro contra Noruega correspondiente a la UEFA Nations League, pese a que estuvo calentando durante aproximadamente media hora del segundo tiempo. Eso llevó a que el veterano mundialista abandonara la concentración el pasado domingo 27 de septiembre. A pesar de esto, La Seleçao derrotó 1-2 a los Vikingos y cerró sus últimos dos partidos sin inconvenientes al vencer 2-4 a Dinamarca y 2-1 a Erling Haaland y compañía en el segundo choque de la Nations League.



Tras este incidente se especularon miles de situaciones, sobre todo el adiós de CR7, sin embargo, el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, salió a anunciar que el delantero seguirá defendiendo la causa de la selección, ya que habrá una charla entre el afectado, la federación y el estratega para poder llegar a una solución.



“Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués y es el símbolo supremo de la identidad portuguesa. Su presencia con la selección nacional está más que merecida gracias a sus excepcionales habilidades deportivas, y esto es innegable. Siempre formará parte de este grupo siempre que esté en forma y listo. Lo que pasó entre él y Jorge Jesús fue simplemente un malentendido que necesita resolverse internamente”, declaró.

Tras la victoria de Portugal, Jorge Jesus habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo, donde expresó que él tiene las puertas abiertas para volver y es mal entendido que se puede resolver.⚽️🇵🇹 pic.twitter.com/xo9Wi1drNf — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 5, 2026

“Cristiano forma parte de la selección nacional; es nuestro ícono, y capitaneó al equipo en el primero de los cuatro partidos. Cristiano Ronaldo es un ícono portugués y un jugador excepcional. Podría haber terminado su carrera en la Copa del Mundo, pero no lo hizo por su amor a su selección. Puedo dar fe del vínculo que comparte con el pueblo portugués y nuestra selección. Ahora que los cuatro partidos han terminado, tenemos el tiempo y la calma para sentarnos juntos y resolver el malentendido. Cristiano forma parte de nuestro legado, y siempre estará aquí siempre que el entrenador lo quera”, añadió.



A su vez, el timonel Jorge de Jesús mandó una respuesta a su futbolista tras el triunfo sobre Noruega de este domingo. El entrenador aseguró que el capitán es quien tiene la decisión sobre su futuro, así que todo sigue abierto para su retorno.



“No sé qué va a pasar. Para mí todo es posible. Depende de Cris decidir su destino. Si está jugando y quiere incorporarse a la selección en la próxima convocatoria, ¿por qué no? No hay enfado, fue sólo un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. ¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado y sólo después sabremos cóo iran las cosas”, explicó el seleccionador.