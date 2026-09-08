Cristiano Ronaldo vs. Messi: todos sus ratings en FIFA y EA Sports FC año por año
Las cartas base de los dos mejores futbolistas del presente siglo XXI en el videojuego de EA Sports: FIFA y EA Sports FC en los últimos 23 ediciones son de las más impresionantes y no es para menos, pues han sido los jugadores más sobresalientes de la época moderna.
Pero hay que considerar que existe una precisión importante: Cristiano Ronaldo apareció antes que Messi en el videojuego. CR7 debutó en FIFA 04 con 80 de GRL, mientras que Messi apareció por primera vez en FIFA 06 con 78.
En FIFA 19 ambos tuvieron 94, aunque Cristiano fue reconocido como el mejor jugador por sus atributos individuales.
FIFA 23 tiene una particularidad con Cristiano: su carta de lanzamiento fue de 90, pero tras su salida al Al-Nassr recibió una bajada a 87 durante el ciclo. Por eso puedes encontrar ambas cifras dependiendo de si se habla del rating inicial o del rating actualizado.
Por lo tanto, a continuación, haremos una comparación año por año desde que ambos aparecen en la saga en donde el Rosarino tiene ventaja con 15 ediciones siendo superior por ocho del luso.
Edición
Messi GRL
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Cristiani GRL
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
FIFA 04
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
FIFA 05
-
-
-
-
-
-
-
88
89
83
84
87
58
91
FIFA 06
78
87
76
71
86
35
64
91
95
82
87
81
44
85
FIFA 07
84
93
81
55
90
35
64
87
92
74
50
81
39
70
FIFA 08
86
95
83
56
91
46
68
91
94
83
51
89
52
79
FIFA 09
90
95
84
56
92
46
63
91
94
86
52
89
53
75
FIFA 10
90
94
85
54
93
45
62
89
92
87
51
91
54
71
FIFA 11
90
91
87
85
93
29
62
89
93
88
77
91
37
79
FIFA 12
94
93
87
84
96
30
62
92
92
90
78
89
37
81
FIFA 13
94
93
88
85
96
30
67
92
92
90
78
89
37
81
FIFA 14
94
92
88
85
96
32
65
92
92
90
78
89
37
81
FIFA 15
93
93
86
85
95
32
65
92
92
91
78
86
37
81
FIFA 16
94
92
85
85
94
30
63
93
92
91
78
86
38
81
FIFA 17
93
89
87
88
94
32
62
94
91
90
81
87
38
83
FIFA 18
94
89
87
89
95
32
62
94
90
91
81
88
39
83
FIFA 19
94
88
88
91
95
36
64
94
90
92
80
88
40
81
FIFA 20
94
87
89
92
95
41
65
93
89
92
80
88
40
80
FIFA 21
93
85
89
92
95
40
63
92
89
91
80
88
41
80
FIFA 22
93
84
88
92
94
38
63
91
84
92
77
86
40
78
FIFA 23
91
81
87
91
94
38
63
87/90
78
89
74
82
40
74
EA FC 24
90
80
86
91
93
36
63
86
76
88
75
80
39
78
EA FC 25
87
79
84
85
88
36
63
85
74
87
74
79
39
79
EA FC 26
86
76
84
84
87
36
63
85
75
88
74
79
39
79
EA FC 27
89
76
87
89
90
33
64
84
67
88
75
78
33
75
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.