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Sports Illustrated

Cristiano Ronaldo vs. Messi: todos sus ratings en FIFA y EA Sports FC año por año

El astro argentino superó al goleador portugués a lo largo de la historia del videojuego
Benjamín Guerra|
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi | FIFA/GettyImages

Las cartas base de los dos mejores futbolistas del presente siglo XXI en el videojuego de EA Sports: FIFA y EA Sports FC en los últimos 23 ediciones son de las más impresionantes y no es para menos, pues han sido los jugadores más sobresalientes de la época moderna.

Pero hay que considerar que existe una precisión importante: Cristiano Ronaldo apareció antes que Messi en el videojuego. CR7 debutó en FIFA 04 con 80 de GRL, mientras que Messi apareció por primera vez en FIFA 06 con 78.

En FIFA 19 ambos tuvieron 94, aunque Cristiano fue reconocido como el mejor jugador por sus atributos individuales.

FIFA 23 tiene una particularidad con Cristiano: su carta de lanzamiento fue de 90, pero tras su salida al Al-Nassr recibió una bajada a 87 durante el ciclo. Por eso puedes encontrar ambas cifras dependiendo de si se habla del rating inicial o del rating actualizado.

Por lo tanto, a continuación, haremos una comparación año por año desde que ambos aparecen en la saga en donde el Rosarino tiene ventaja con 15 ediciones siendo superior por ocho del luso.

Edición

Messi GRL

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Cristiani GRL

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

FIFA 04

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

-

FIFA 05

-

-

-

-

-

-

-

88

89

83

84

87

58

91

FIFA 06

78

87

76

71

86

35

64

91

95

82

87

81

44

85

FIFA 07

84

93

81

55

90

35

64

87

92

74

50

81

39

70

FIFA 08

86

95

83

56

91

46

68

91

94

83

51

89

52

79

FIFA 09

90

95

84

56

92

46

63

91

94

86

52

89

53

75

FIFA 10

90

94

85

54

93

45

62

89

92

87

51

91

54

71

FIFA 11

90

91

87

85

93

29

62

89

93

88

77

91

37

79

FIFA 12

94

93

87

84

96

30

62

92

92

90

78

89

37

81

FIFA 13

94

93

88

85

96

30

67

92

92

90

78

89

37

81

FIFA 14

94

92

88

85

96

32

65

92

92

90

78

89

37

81

FIFA 15

93

93

86

85

95

32

65

92

92

91

78

86

37

81

FIFA 16

94

92

85

85

94

30

63

93

92

91

78

86

38

81

FIFA 17

93

89

87

88

94

32

62

94

91

90

81

87

38

83

FIFA 18

94

89

87

89

95

32

62

94

90

91

81

88

39

83

FIFA 19

94

88

88

91

95

36

64

94

90

92

80

88

40

81

FIFA 20

94

87

89

92

95

41

65

93

89

92

80

88

40

80

FIFA 21

93

85

89

92

95

40

63

92

89

91

80

88

41

80

FIFA 22

93

84

88

92

94

38

63

91

84

92

77

86

40

78

FIFA 23

91

81

87

91

94

38

63

87/90

78

89

74

82

40

74

EA FC 24

90

80

86

91

93

36

63

86

76

88

75

80

39

78

EA FC 25

87

79

84

85

88

36

63

85

74

87

74

79

39

79

EA FC 26

86

76

84

84

87

36

63

85

75

88

74

79

39

79

EA FC 27

89

76

87

89

90

33

64

84

67

88

75

78

33

75

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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