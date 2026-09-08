Cristiano Ronaldo vs. Messi: todos sus ratings en FIFA y EA Sports FC año por año

Las cartas base de los dos mejores futbolistas del presente siglo XXI en el videojuego de EA Sports: FIFA y EA Sports FC en los últimos 23 ediciones son de las más impresionantes y no es para menos, pues han sido los jugadores más sobresalientes de la época moderna.

Pero hay que considerar que existe una precisión importante: Cristiano Ronaldo apareció antes que Messi en el videojuego. CR7 debutó en FIFA 04 con 80 de GRL, mientras que Messi apareció por primera vez en FIFA 06 con 78.

En FIFA 19 ambos tuvieron 94, aunque Cristiano fue reconocido como el mejor jugador por sus atributos individuales.

FIFA 23 tiene una particularidad con Cristiano: su carta de lanzamiento fue de 90, pero tras su salida al Al-Nassr recibió una bajada a 87 durante el ciclo. Por eso puedes encontrar ambas cifras dependiendo de si se habla del rating inicial o del rating actualizado.

Por lo tanto, a continuación, haremos una comparación año por año desde que ambos aparecen en la saga en donde el Rosarino tiene ventaja con 15 ediciones siendo superior por ocho del luso.

Edición Messi GRL Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Cristiani GRL Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico FIFA 04 - - - - - - - 80 - - - - - - FIFA 05 - - - - - - - 88 89 83 84 87 58 91 FIFA 06 78 87 76 71 86 35 64 91 95 82 87 81 44 85 FIFA 07 84 93 81 55 90 35 64 87 92 74 50 81 39 70 FIFA 08 86 95 83 56 91 46 68 91 94 83 51 89 52 79 FIFA 09 90 95 84 56 92 46 63 91 94 86 52 89 53 75 FIFA 10 90 94 85 54 93 45 62 89 92 87 51 91 54 71 FIFA 11 90 91 87 85 93 29 62 89 93 88 77 91 37 79 FIFA 12 94 93 87 84 96 30 62 92 92 90 78 89 37 81 FIFA 13 94 93 88 85 96 30 67 92 92 90 78 89 37 81 FIFA 14 94 92 88 85 96 32 65 92 92 90 78 89 37 81 FIFA 15 93 93 86 85 95 32 65 92 92 91 78 86 37 81 FIFA 16 94 92 85 85 94 30 63 93 92 91 78 86 38 81 FIFA 17 93 89 87 88 94 32 62 94 91 90 81 87 38 83 FIFA 18 94 89 87 89 95 32 62 94 90 91 81 88 39 83 FIFA 19 94 88 88 91 95 36 64 94 90 92 80 88 40 81 FIFA 20 94 87 89 92 95 41 65 93 89 92 80 88 40 80 FIFA 21 93 85 89 92 95 40 63 92 89 91 80 88 41 80 FIFA 22 93 84 88 92 94 38 63 91 84 92 77 86 40 78 FIFA 23 91 81 87 91 94 38 63 87/90 78 89 74 82 40 74 EA FC 24 90 80 86 91 93 36 63 86 76 88 75 80 39 78 EA FC 25 87 79 84 85 88 36 63 85 74 87 74 79 39 79 EA FC 26 86 76 84 84 87 36 63 85 75 88 74 79 39 79 EA FC 27 89 76 87 89 90 33 64 84 67 88 75 78 33 75