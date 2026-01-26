Critican duramente a Kylian Mbappé por su gesto hacia Brahim Díaz

Kylian Mbappé dedicó su gol de penalti a lo "Panenka" contra el Villarreal a su compañero del Real Madrid, Brahim Díaz, después de que este fallara estrepitosamente su lanzamiento en la final de la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, su acción ha sido calificada de "patética" por el analista francés Walid Acherchour.

"Me pareció patético", dijo el polémico comentarista a través de la plataforma Winamax FC. "Es como si mañana yo quisiera comprarme un Ferrari pero no tuviera dinero, y al día siguiente mi supuesto amigo va y se compra uno, viene a decirme: 'Mira, así es como se compra un Ferrari...'".

"O es como si mi novia me deja y al día siguiente me llamas para decirme que vas a salir con ella y me dices: 'Mira, así se hace...'. Sinceramente, no tengan amigos así".

Acherchour ha arremetido contra Mbappé en numerosas ocasiones a lo largo de los años, criticando sus actuaciones en la Champions League tanto con el PSG como con el Real Madrid. En esta ocasión, no se guardó nada.

"Mbappé quiere ser demasiado el protagonista de cada película", concluyó el analista. "Esta no es tu historia, Kylian. Deja que la gente lidie con su dolor. ¿De verdad crees que Brahim Díaz llegará a casa y dirá: 'Kylian me hizo olvidar todo con su gesto, le enseñó a todo el mundo cómo marcar un Panenka'?".

Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Kylian Mbappé y la dedicatoria a Brahim Díaz que generó controversia

El pasado sábado 24 de enero, el astro francés provocó un penalti para los visitantes en el tiempo de descuento. Mbappé se levantó, se sacudió el polvo y batió a Luiz Júnior con un espectacular cobro a lo Panenka.

El jugador de 27 años corrió hacia el banderín de córner para celebrar, trazando un arco en el aire con la palma de la mano para imitar la trayectoria de su disparo.

Brahim, quien ingresó desde el banquillo para disputar los últimos diez minutos del encuentro en su primera aparición oficial desde aquella fatídica noche en la que falló un penalti decisivo, ejecutado a lo Panenka, en la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal, se encontraba entre el grupo de jugadores que rodearon a Mbappé.

FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR | FRANCK FIFE/GettyImages

"Para ti, para ti", se pudo ver al francés gritándole a su compañero. Al pasar por la zona mixta tras el encuentro, Mbappé confirmó que su ejecución había sido un "homenaje" para su atormentado colega.