Croacia vs España: previa, predicciones y alineaciones

Se viene una noche de emociones fuertes. Este martes 6 de octubre, Croacia recibe a España en Split por la cuarta fecha del Grupo A3 de la Nations League 2026/27 con un condimento especial: será la última aparición de Luka Modric con la camiseta croata. Tras 20 años ininterrumpidos, la leyenda decidió dejar la selección para enfocarse por completo en su temporada final con el Milan.

España llega con puntaje perfecto y el cartel de vigente campeona del mundo. El último sábado en Oviedo derrotó 3-1 a República Checa con goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino y llegó a nueve puntos en tres jornadas, tras vencer previamente 3-2 a Inglaterra y 4-1 a Croacia. Ya son 41 los partidos invictos de la mejor selección del planeta en la actualidad.

Los croatas, en cambio, viene de sufrir un durísimo golpe. En Rijeka, Inglaterra le propinó la peor goleada en la historia del combinado al vencerlo por 7 a 0 y el propio Modric fue tajante tras el encuentro al afirmar que "es la primera vez en 20 años que siento vergüenza"

A continuación, toda la información sobre este duelo de Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Croacia se jugará mucho más que tres puntos: necesita lavar la imagen del 0-7 y despedir a su máximo ídolo con una actuación digna. El estadio lleno y la carga emocional de la noche pueden darle un plus de intensidad en los primeros minutos y es probable que Bilić apueste por un bloque más compacto y por la experiencia de Kovačić y Modric para manejar los tiempos. Pero la fragilidad defensiva es evidente: los balcánicos recibieron 11 goles en sus últimos dos partidos.

España, con las piernas frescas de sus titulares tras la rotación en Oviedo, buscará dominar la posesión y lastimar por las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams, la misma fórmula que le dio el 4-1 de Sevilla. La Roja debería imponer su jerarquía, aunque Croacia tiene argumentos para marcar al menos un gol en una noche tan especial.

Pronóstico: Croacia 1-3 España

¿A qué hora se juega Croacia vs España?

Ciudad: Split, Croacia

Estadio: Stadion Poljud

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Croacia y España (últimos cinco partidos)

Croacia: 1

1 Empates : 0

: 0 España: 4

Último partido entre ambos: 29/09/2026 - España 4-1 Croacia - Nations League 26/27, Fecha 2

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO | JAVIER SORIANO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Croacia España Croacia 0-7 Inglaterra 3/10/2026 España 3-1 República Checa 3/10/2026 España 4-1 Croacia 29/9/2026 España 4-1 Croacia 29/9/2026 República Checa 1-2 Croacia 26/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 Croacia 2-1 Ghana 27/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026

¿Cómo ver Croacia vs España por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Croacia

Todos los focos estarán puestos en Luka Modric. El jugador con más partidos en la historia de Croacia dirá adiós después de liderar el subcampeonato en Rusia 2018, el tercer puesto en Qatar 2022 y conquistar el Balón de Oro de 2018 y los aficionados croatas preparan un homenaje especial en el Poljud.

En lo deportivo, Bilić venía dosificando sus minutos: ante España en Sevilla ingresó desde el banco en el minuto 81. Tras el golpe en Rijeka, el técnico asumió la responsabilidad y dejó claro que el equipo debe mostrar una cara completamente distinta, por lo que se esperan cambios en el once.

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación de Croacia (4-3-3): Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modric, Petar Sučić; Nikola Vlašić, Ante Budimir, Marco Pašalić.

Últimas noticias de España

Fabián Ruiz fue baja de último momento ante República Checa, por lo que su presencia en Split está en duda. La buena noticia para el Luis de la Fuente es que gran parte de sus habituales llegan descansados tras la rotación en Oviedo, donde Lamine Yamal fue reemplazado en el entretiempo.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZE | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.