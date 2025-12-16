Cruz Azul alista cambios para el Clausura 2026: el fichaje que ilusiona y la salida que nadie esperaba

Cruz Azul se quedó a las puertas del objetivo en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras ser eliminado en las semifinales del certamen. Además, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón no logró avanzar en la Copa Intercontinental y cayó ante Flamengo en su debut. De acuerdo con los reportes más recientes, la directiva cementera mantendrá su confianza en el proyecto del técnico argentino; no obstante, se prevén ajustes importantes en la plantilla celeste.

De acuerdo con información del reportero Carlos Córdova, Cruz Azul ya habría iniciado conversaciones con el representante de Miguel Borja, aunque su llegada al conjunto de La Noria todavía no está cerrada. Todo apunta a que el delantero colombiano cambiará de aires en el próximo mercado de fichajes de verano; sin embargo, aún no ha definido cuál será su próximo destino.

Independiente Rivadavia v River Plate - Semifinals: Copa Argentina 2025 | Cesar Heredia/GettyImages

El mismo reporte apunta a que Lorenzo Faravelli podría dejar las filas de Cruz Azul en las próximas semanas. El mediocampista argentino arribó a la Máquina en enero de 2024 y, desde entonces, se ha consolidado como una pieza clave en el funcionamiento del equipo celeste.

Faravelli ha disputado un total de 96 encuentros con el conjunto cementero, ha anotado 12 goles y ha dado dos asistencias.

De acuerdo con esta información, Martín Anselmi —el técnico que impulsó la llegada de Faravelli como prioridad a Cruz Azul— estaría muy interesado en sumarlo a su proyecto una vez que defina su futuro, ya sea con Newell’s Old Boys, la Universidad de Chile o Cruzeiro.

‼️ Juan Pablo Pachon representante de Miguel Borja está en conversaciones con Cruz Azul, pero no hay nada cerrado aún, y se mantiene en interés. Por otro lado Anselmi pediría a Faravelli para llevarlo, ya sea a Newells, U de Chile o Cruzeiro.



Se enciende el mercado 🔥 pic.twitter.com/lUXz8KMBQ7 — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) December 15, 2025

Pese a su relevancia dentro del plantel, la directiva de Cruz Azul estaría abierta a la salida de Lorenzo Faravelli con el objetivo de liberar una plaza de jugador no formado en México y así poder registrar a Miguel Borja o a otro refuerzo extranjero.

¿Miguel Borja será el delantero que Cruz Azul ha buscado por años?