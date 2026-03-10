Cruz Azul analiza el futuro de Gabriel Fernández rumbo al próximo mercado de fichajes

La directiva de Cruz Azul se encuentra ante una decisión importante respecto al futuro de Gabriel Fernández. El delantero uruguayo atraviesa un momento de recuperación deportiva dentro del equipo, pero su situación contractual obliga al club a definir pronto si apostará por su continuidad o buscará una salida durante el próximo mercado.

El contrato del atacante finaliza en diciembre, por lo que la institución debe tomar una determinación en los próximos meses para evitar perder al futbolista sin recibir una compensación económica. La situación ha llevado a la dirigencia a evaluar distintos escenarios de cara al mercado de verano.

Gabriel Fernández, luego de estar borrado de Cruz Azul, se hizo titular y está dejando buenas sensaciones.



Uno de los caminos que se analiza dentro del club es la renovación del contrato del delantero. Sin embargo, esa opción implica revisar de manera profunda las condiciones económicas actuales del jugador, ya que Fernández se encuentra entre los futbolistas con salario más alto dentro de la plantilla celeste.

La otra alternativa que aparece sobre la mesa es la posibilidad de vender al atacante durante el próximo mercado. Con esa decisión, Cruz Azul buscaría recuperar al menos una parte de la inversión realizada cuando concretó su fichaje desde Pumas, operación que rondó los diez millones de dólares.

La contratación de Fernández representó en su momento una apuesta importante para el proyecto deportivo del club. El delantero llegó con el objetivo de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo, respaldado por su rendimiento previo dentro del futbol mexicano.

Sin embargo, el proceso de adaptación y diversos factores deportivos han provocado que su etapa en Cruz Azul haya tenido momentos irregulares. Durante un periodo incluso perdió protagonismo dentro de la rotación del equipo, situación que puso en duda su continuidad dentro del proyecto.

En las últimas semanas, el panorama ha comenzado a cambiar para el atacante uruguayo. Fernández ha recuperado presencia dentro del equipo y ha logrado consolidarse nuevamente como titular, dejando sensaciones positivas en su desempeño dentro del esquema ofensivo.

El técnico Nicolás Larcamón ha mostrado satisfacción con el rendimiento del delantero y considera que su aporte puede ser importante para el funcionamiento del equipo. La confianza del entrenador ha sido clave para que el futbolista recupere protagonismo dentro del once inicial.

Desde el entorno del jugador también existe una percepción positiva sobre su actualidad en el club. Fernández se siente cómodo dentro de la institución y mantiene una buena relación con el cuerpo técnico y con el grupo de futbolistas que integran la plantilla.

A pesar de ese contexto favorable en lo deportivo, la decisión final dependerá principalmente de la estrategia que defina la directiva para el futuro del equipo. El equilibrio entre rendimiento deportivo y sostenibilidad económica será determinante en la resolución del caso.

