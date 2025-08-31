Cruz Azul: Ángel Sepúlveda habría sufrido un desgarre isquiotibial

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas y Cruz Azul brindaron un gran espectáculo, en un duelo con llegadas desde ambos lados, polémica arbitral y más, aunque lamentablemente también hubo malas noticias, ya que Ángel Sepúlveda tuvo que salir de cambio al no poder continuar en el campo.

🚑 El panorama de Ángel Sepúlveda no luce bien. Tendría un posible desgarro en el isquiotibial aún falta realizarle los estudios para ver la gravedad.



El mejor panorama serían unas semanas de recuperación al ser de grado 1, lesión de grado 2 podría incluso tardar meses.… pic.twitter.com/FqJuNfQI0x — Fabián Reyes (@FabanReyes) August 31, 2025

Al minuto 12 y después de haber asistido en el primer gol de su equipo y sufrir una dura falta de Gilberto Sepúlveda, El Cuate sintió un piquete en el femoral de la pierna derecha, así que terminó tirándose en el terreno de juego. Posteriormente, el carrito de las desgracias ingresó para poderse llevar al delantero, dejando su lugar al uruguayo Gabriel Fernández.



Los primeros reportes han arrojado que el ex Querétaro sufrió un posible desgarre en el isquiotibial, aunque por ahora falta que se lleven a cabo los estudios correspondientes para dar un diagnóstico totalmente acertado.

LO QUE LA AFICIÓN CELESTE NO QUERÍA SABER. 💔🚂



Parece ser que la lesión de Ángel Sepúlveda es muy seria, se espera que esté fuera de la cancha por varios meses. 🚨🤕



Esto es lo que se sabe 👉https://t.co/bPVpJ1F1ue pic.twitter.com/zpcWJwrMAu — Esto en Línea (@estoenlinea) August 31, 2025

Supuestamente, si se trata de una lesión de grado 1, el seleccionado nacional podría estar de vuelta con La Máquina en unas cuantas semanas, no obstante, si se llegara a tratar del grado 2, podría tardar meses en retornar.



Apeas este jueves se conoció que Sepúlveda quedó fuera de los encuentros que va a disputar la selección mexicana frente a Japón y Corea del Sur en calidad de amistosos, pues Javier Aguirre decidió optar por el argentino Germán Berterame, aun cuando El Cuate es el mejor goleador mexicano del momento.