Cruz Azul: Ángel Sepúlveda habría sufrido un desgarre isquiotibial
Este sábado en el Estadio Akron, Chivas y Cruz Azul brindaron un gran espectáculo, en un duelo con llegadas desde ambos lados, polémica arbitral y más, aunque lamentablemente también hubo malas noticias, ya que Ángel Sepúlveda tuvo que salir de cambio al no poder continuar en el campo.
Al minuto 12 y después de haber asistido en el primer gol de su equipo y sufrir una dura falta de Gilberto Sepúlveda, El Cuate sintió un piquete en el femoral de la pierna derecha, así que terminó tirándose en el terreno de juego. Posteriormente, el carrito de las desgracias ingresó para poderse llevar al delantero, dejando su lugar al uruguayo Gabriel Fernández.
Los primeros reportes han arrojado que el ex Querétaro sufrió un posible desgarre en el isquiotibial, aunque por ahora falta que se lleven a cabo los estudios correspondientes para dar un diagnóstico totalmente acertado.
Supuestamente, si se trata de una lesión de grado 1, el seleccionado nacional podría estar de vuelta con La Máquina en unas cuantas semanas, no obstante, si se llegara a tratar del grado 2, podría tardar meses en retornar.
Apeas este jueves se conoció que Sepúlveda quedó fuera de los encuentros que va a disputar la selección mexicana frente a Japón y Corea del Sur en calidad de amistosos, pues Javier Aguirre decidió optar por el argentino Germán Berterame, aun cuando El Cuate es el mejor goleador mexicano del momento.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.