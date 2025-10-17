Cruz Azul anuncia la renovación de Erik Lira

Erik Lira es uno de los jugadores mexicanos de mejor nivel al día de hoy. Por ende, es una pieza que no tiene reemplazo dentro de las filas de Cruz Azul. Siendo el caso, el cuadro de la capital del país ha buscado por meses la renovación de contrato de su medio de contención estelar, una tarea que se complicaba de más.

Luego de semanas de duras gestiones entre el cuadro de la Liga MX y el manejo del jugador, el acuerdo total se ha alcanzado. El club ha anunciado la extensión del contrato de Erik con una nueva vigencia hasta el 2029. El mismo y vital para la firma, incluye una cláusula de salida a Europa con precio a la baja.

ERIK LIRA HASTA 2029 🚂



"Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6" mencionaron de manera oficial en sus redes sociales. Los de la cooperativa contarán con el mediocampista durante cuatro años más🔥 pic.twitter.com/EI5B0AotoT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2025

Luego de su decisión, el jugador externó su sentir al respecto de su renovación. Afirmó que en su momento dio su palabra al club de no partir gratis y cumple con ello.

Por qué? Nada, porque creo que también es una manera de agradecerle a Cruz Azul, o sea, no voy a firmar por un año, en un año es el Mundial y en un año me voy libre, o sea, no. Es lo justo, es lo que es, y yo estoy bastante contento, bastante tranquilo con lo que Cruz Azul confió en mí en tanto tiempo. Erik Lira

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Lira añade que su decisión actual no frena en lo más mínimo su deseo de partir a Europa en el corto plazo.

No lo veo así, pero en lo absoluto, nada que ver. Para mí no es renunciar al sueño europeo, no lo veo de esa manera, lo veo como consolidarme y seguir creciendo. Erik Lira

Concluye diciendo que el Mundial de 2026 es la vitrina ideal para posteriormente dar el salto a Europa.

Algunos mexicanos se han ido después de los mundiales o después de unos juegos olímpicos. Entonces, ¿por qué no pensar en (emigrar) después del mundial, hacer un muy buen mundial, y después de ahí dar el salto a Europa? Erik Lira

Más noticias sobre la Liga MX