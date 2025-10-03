Cruz Azul blinda a uno de los estelares de Nicolás Larcamón

Si bien no se ha consumado con el tan deseado título de Liga MX, está claro que el proyecto de Cruz Azul es serio. El cuadro de la capital del país, de la mano de Iván Alonso lleva casi dos años compitiendo en un elevado nivel de exigencia.

Alonso no sólo ha logrado cerrar fichaje de alto calibre. De la misma forma el charrúa está consiguiendo lo que tiempo atrás era casi imposible para otros es su puesto. Iván apuesta fuerte por la continuidad del grueso del plantel, por lo que ha firmado varias renovaciones, la más reciente de ellas la de Gonzalo Piovi.

🚨 LA RENOVACIÓN MÁS ESPERADA 💙😍



Cruz Azul anuncia el contrato renovado de uno de sus pilares en la zaga: Gonzalo Piovi renueva hasta diciembre del 2028.



De estar muy cerca de irse al Inter Miami con Messi, a quedarse para buscar La Décima. 🙏🏼



La Máquina amarra a otro de los… pic.twitter.com/bL0K79nKZA — Futbol Total (@futboltotal) October 2, 2025

El club ha anunciado la extensión de contrato del zaguero charrúa con vigencia hasta diciembre de 2028. Siendo el caso, Gonzalo además de asegurarse un futuro a largo plazo tanto en el club como en el país, consigue una mejora de sueldo que va de la mano con lo que ha sido este torneo, el mejor defensor del club.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Semanas atrás el ex Racing estuvo a nada de salir de La Noria para firmar con el Inter Miami. Al final, el acuerdo entre clubes no se firmó por desacuerdo en los tiempos y formas de pago. Pese a dicho fichaje caído, Piovi mostró un enorme profesionalismo y actuó de ninguna forma en contra de los de la capital de México.

Hoy, el área deportiva de los de La Noria agradecen el gesto de Piovi con una mejora de condiciones. La misma hace pensar que el zurdo estará hasta los días finales de su carrera en las filas de Cruz Azul.

Semanas atrás Gonzalo abrió una escuela de formación en la capital del país. Está claro que el jugador tiene un proyecto de vida que no sólo va de la mano de Cruz Azul, sino en general de su estancia en el país.