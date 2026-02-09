Cruz Azul cierra la cartera y prioriza estar en números verdes en un año clave

En Cruz Azul la decisión está tomada: la directiva optó por cerrar la cartera y frenar gastos de último momento en el mercado. La postura marca un punto de inflexión institucional, especialmente por el contexto administrativo que atraviesa el club y los objetivos financieros fijados para el cierre del ejercicio.

La determinación incluyó negarle gastos masivos a Iván Alonso, director deportivo de la institución. Es la primera vez desde su llegada que la cúpula fija un límite tan claro a las inversiones, priorizando el control presupuestal por encima de la presión deportiva del corto plazo.

¿NO QUIEREN GASTAR MÁS? 👀💸



Cruz Azul se resiste para abrir la chequera en busca del último refuerzo.



Parece que la llave se ha cerrado. João Pedro es el ejemplo: San Luis le pide 5MDD y la Máquina no ha querido pagarlos, algo que no sucedía en otros mercados.



💰 León Lecanda… pic.twitter.com/BXxaZCBA9v — Futbol Total (@futboltotal) February 8, 2026

El mensaje interno fue contundente. La directiva entendió que abrir la chequera para un último refuerzo podía comprometer el balance anual. En un entorno donde históricamente se privilegió el gasto para competir, esta postura representa un viraje que busca estabilidad financiera antes que apuestas costosas.

El trasfondo no es menor. En 2026 habrá elecciones internas en la Cooperativa y Víctor Velázquez pretende reelegirse. Para ello, la prioridad pasa por entregar resultados administrativos sólidos que respalden su gestión ante los socios y refuercen su proyecto de continuidad.

Bajo esa lógica, Velázquez optó por entregar números verdes. La estrategia fue clara: vender más de lo que se compró, reducir riesgos y evitar un cierre de año con pérdidas. La decisión no fue improvisada, sino parte de una hoja de ruta diseñada para fortalecer la credibilidad financiera del club.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El dato es revelador: es la primera vez en su gestión que Cruz Azul logra más ingresos que pérdidas en un ejercicio anual. Un hito que la directiva considera clave para sostener el proyecto institucional, incluso si eso implica resistir la tentación de reforzar el plantel con nombres de alto costo.

Desde lo deportivo, la medida genera debate. Hay quienes consideran que limitar el gasto puede afectar la competitividad inmediata, mientras otros valoran el orden financiero como una base necesaria para construir a largo plazo. En la cúpula celeste, la lectura es que el equilibrio es innegociable.

Así, Cruz Azul entra en una nueva etapa, donde la disciplina económica condiciona las decisiones deportivas. Con elecciones en el horizonte y un balance positivo como bandera, la directiva apuesta a que la estabilidad fuera de la cancha sea el primer paso para recuperar la solidez que el club busca dentro de ella.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL