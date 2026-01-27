Cruz Azul concreta la baja de un descarte deportivo del club

La etapa de Camilo Cándido en Cruz Azul ha llegado a su fin. El club y el jugador firmaron la rescisión de contrato de mutuo acuerdo, poniendo punto final a una relación que nunca terminó de despegar y que, en términos deportivos, quedó marcada por la falta de consideración institucional.

Desde La Noria se entendió que la salida era el camino más lógico para ambas partes. Cándido no estaba contemplado en el proyecto deportivo, ni siquiera fue registrado para competir, una señal clara de que su continuidad no encajaba en la planeación inmediata del cuerpo técnico ni de la directiva cementera.

Fuentes: Camilo Cándido deja Cruz Azul. Rescisión de contrato de mutuo acuerdo y fichará con Nacional como agente libre. Su plaza NFM nunca estuvo contemplada y no fue inscrito. pic.twitter.com/sr09DAsbTL — Carrerismo (@ikecarrera) January 27, 2026

El acuerdo se cerró sin conflicto y permitió al futbolista resolver su futuro de manera inmediata. Camilo Cándido continuará su carrera en Nacional de Uruguay como agente libre, regresando a un entorno conocido, competitivo y alineado con su perfil, donde espera recuperar protagonismo y continuidad tras un periodo complejo en México.

Para Cruz Azul, la rescisión no solo representa el cierre de un capítulo fallido, sino también una oportunidad estratégica. Con la salida del uruguayo, el club libera oficialmente plazas de futbolista no formado en México, un recurso vital cuando el mercado entra en su fase decisiva y cada movimiento debe ser quirúrgico.

De hecho, tras concretarse la salida de Cándido, la institución cementera ahora dispone de dos plazas de extranjero disponibles. Este escenario abre la puerta a reforzar zonas específicas del campo que han sido detectadas como prioritarias, especialmente tras los tropiezos recientes en negociaciones pasadas.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La directiva es consciente de que el margen de error se reduce conforme se acerca el cierre del mercado. Por ello, la liberación de estas plazas no es un detalle menor, sino un paso calculado para activar negociaciones que estaban condicionadas precisamente por el límite de registros.

En términos deportivos, la salida de Camilo Cándido no altera el día a día del primer equipo, ya que nunca formó parte real de la rotación. Sin embargo, a nivel administrativo y estratégico, su desvinculación sí tiene impacto directo en la capacidad de maniobra del club.

Cruz Azul se moverá en los próximos días para cerrar un par de fichajes que refuercen su plantilla. La rescisión de Cándido funciona como un punto de partida para reordenar el plantel, corregir decisiones pasadas y tratar de fortalecer un proyecto que aún busca estabilidad y resultados inmediatos.