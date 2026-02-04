Cruz Azul concreta la salida de otro descarte de Larcamón

Cruz Azul está a nada de ejecutar otro movimiento de depuración en su plantilla. El club celeste tiene encaminada la salida de Camilo Cándido, quien prácticamente dejó de entrar en los planes deportivos y ya se encuentra rumbo a Uruguay para cerrar su regreso a Nacional.

De acuerdo con la información que circula en el entorno del club, la operación está avanzada y cuenta con el aval de la directiva cementera. “Camilo Cándido está muy cerca de ser refuerzo de Nacional”, se reportó, al tiempo que se detalló que Cruz Azul autorizó el viaje del futbolista para “arreglar unos últimos detalles”.

🚨Camilo Cándido está muy cerca de ser refuerzo de Nacional.

*️⃣Cruz Azul lo autorizó a viajar a Uruguay a falta de arreglarse unos últimos detalles. Si todo está 👌, firmará por un año con opción. pic.twitter.com/y5HBMAuh2V — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 3, 2026

El acuerdo contempla un vínculo por un año con opción, fórmula que permite a Nacional evaluar el rendimiento del lateral y, al mismo tiempo, ofrece a Cruz Azul una salida ordenada de un elemento que no logró consolidarse. El uruguayo ya viaja a tierra charrúa con la intención de estampar la firma en las próximas horas.

Más allá de lo deportivo, en La Noria entienden este movimiento como una jugada estratégica con doble beneficio. El primero es inmediato y administrativo: la salida de Cándido libera una plaza de extranjero, un recurso clave en un mercado donde cada cupo tiene valor específico para reforzar zonas puntuales.

El segundo beneficio apunta al mediano plazo y tiene que ver con la relación institucional. La cesión de facilidades para concretar el regreso del lateral “fortalece los lazos con Nacional”, un detalle que no pasa desapercibido en las oficinas celestes, donde el diálogo con el club uruguayo se mantiene activo.

FBL-MEX-ATLAS-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Ese vínculo cobra relevancia por un nombre concreto: Christian Ebere, extremo nigeriano de 27 años que milita en Nacional y que es seguido de cerca por Cruz Azul. En La Noria consideran que la buena voluntad en la operación Cándido puede allanar futuras negociaciones.

Desde el entorno celeste reconocen que la intención es clara. Cruz Azul busca potenciar su ataque con un futbolista de desborde y potencia, y Ebere aparece como una alternativa que agrada tanto al área deportiva como al cuerpo técnico, aunque todavía no se han revelado cifras oficiales.

Así, la inminente salida de Camilo Cándido no solo representa el cierre de una etapa que no terminó de cuajar en México, sino también una pieza más dentro del rompecabezas del mercado celeste. Cruz Azul limpia su plantilla, gana margen reglamentario y prepara el terreno para un fichaje que puede marcar el siguiente paso del proyecto.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL