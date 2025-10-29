Cruz Azul consigue otra renovación para su plantilla

Si bien el título de la Liga MX no ha llegado y la exigencia de Cruz Azul se mide en función de ello, el proyecto de los de la capital del país es de alta competencia. La gerencia de Iván Alonso ha tomado en su mayoría buenas decisiones, tanto dentro como fuera del terreno de juego, hecho que mantiene a los de La Noria en cima de la tabla.

Uno de los grandes logros del mismo Alonso ha sido el de firma renovaciones de casi todo el equipo. Esto, es sinónimo de que los jugadores están comprometidos con el club y viceversa. El día de ayer, el área deportiva del cuadro de la capital del país ha anunciado la extensión de contrato para Jorge Sánchez.

Sigue el proyecto pensando en el futuro de la Máquina 😎



Iván Alonso y la directiva celeste le ponen blindaje a una de sus fichas importantes y es por varios años 😱



Acá te dejamos los detalles de la renovación 👇🏽https://t.co/RWQAC0Pbu2 pic.twitter.com/C5yOMGQHSO — Esto en Línea (@estoenlinea) October 28, 2025

Sánchez ha extendido su contrato con el cuadro de La Noria por un año y medio. El vinculo pasado del lateral con Cruz Azul expiraba hasta el verano de 2027, sin embargo, tanto Jorge como la gerencia celeste decidieron afianzar su futuro juntos con una prolongación de 3 semestres adicionales.

Se entiende que el contrato no sólo ha mejorado en cuanto a lo temporal. De la misma forma, fuente cercanas a Cruz Azul afirman que el club ha ofrecido a su jugador un mejora de sueldo por la forma en la que se ha manejado con el equipo luego de un año y medio con la institución.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sánchez regresó a la Liga MX luego de un paso complejo por Europa. Pese a tener ofertas de peso tanto de Monterrey como de Tigres, fue Cruz Azul quien más le llenó el ojo, sobre todo en lo deportivo.

Ahora, parece que ambas partes seguirán su camino juntos por un largo lapso. Jorge, por ahora y tras la lesión de Rodrigo Huescas, apuntas a repetir como lateral derecho de la selección mexicana en el mundial.

