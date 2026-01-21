Cruz Azul de nueva cuenta se mueve en el mercado de la MLS

El mercado comienza a moverse en La Noria y Cruz Azul ha puesto atención en la MLS como una vía para reforzar su ataque. La directiva celeste realiza sondeos preliminares por perfiles jóvenes, versátiles y con margen de crecimiento, buscando anticiparse a una ventana que promete ser competitiva y exigente.

El nombre que ha surgido con fuerza es el de Nathan Ordaz, delantero que milita actualmente en Los Angeles FC. Se trata de un atacante moderno, con capacidad para jugar abierto por las bandas o como referencia central, cualidad que encaja con la idea táctica que analiza el cuerpo técnico.

Ordaz tiene 22 años y un perfil que resulta especialmente atractivo para los clubes de la Liga MX. Su juventud le permite proyectarse a mediano plazo, mientras que su experiencia en una liga competitiva como la Major League Soccer le ha dado roce internacional y adaptación a contextos de alta exigencia física y táctica.

Uno de los puntos clave que explica el interés de Cruz Azul es su situación administrativa. Ordaz cuenta con triple nacionalidad: mexicana, salvadoreña y estadounidense. Esto significa que, en caso de concretarse una negociación, no ocuparía plaza de extranjero, un factor determinante en la planificación deportiva y financiera del club.

Desde el entorno celeste se entiende que esta clase de oportunidades no aparecen con frecuencia. Incorporar talento joven sin sacrificar cupos foráneos abre margen para reforzar otras zonas del campo. Además, el seguimiento a Ordaz responde a una política de mercado más analítica, enfocada en potencial y proyección, más que en nombres consolidados.

Por ahora, el movimiento se mantiene en fase exploratoria. No existe una oferta formal ni al jugador ni a Los Angeles FC, y los contactos se limitan a sondeos y recopilación de información. Cruz Azul busca conocer condiciones contractuales, contexto deportivo y disposición antes de avanzar en una negociación más concreta.

En ese sentido, la directiva sabe que la MLS suele ser un mercado complejo, con clubes firmes en sus valoraciones y proyectos claros. Sin embargo, también reconoce que el interés temprano puede marcar diferencia si el jugador ve con buenos ojos un salto a la Liga MX y un rol más protagónico en su desarrollo profesional.

Así, Nathan Ordaz aparece como una opción estratégica, no inmediata, pero sí alineada con una visión de futuro. Cruz Azul observa, analiza y espera el momento oportuno. La operación aún no arranca formalmente, pero el nombre ya está sobre la mesa como una posible apuesta que combine juventud, versatilidad y ventaja administrativa.