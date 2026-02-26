Cruz Azul define su postura en la portería y respalda a Andrés Gudiño

Cruz Azul comienza a despejar una de las incógnitas internas más relevantes de las últimas semanas: la titularidad en la portería. Tras la recuperación física de Kevin Mier, la directiva y el cuerpo técnico han tomado una postura clara respecto al arco celeste.

La intención es respetar la continuidad de Andrés Gudiño como guardameta titular. El arquero mexicano asumió la responsabilidad tras la lesión del colombiano y ha respondido con actuaciones sólidas, transmitiendo seguridad y regularidad en un tramo clave del torneo.

¿LE GANÓ LA CARRERA? 😳



Andrés Gudiño ha respondido cuando le ha tocado jugar y ha dejado buenas sensaciones bajo los tres palos de Cruz Azul.



🤨 Mientras tanto, Kevin Mier se sigue recuperando de su lesión, pero volvió a generar ruido tras eliminar fotos con la camiseta… pic.twitter.com/oEJVMFfH0V — Futbol Total (@futboltotal) February 25, 2026

Gudiño no sólo cumplió con el trámite, sino que dejó buenas sensaciones bajo los tres palos. Sus intervenciones oportunas y su liderazgo en el área le permitieron consolidarse como una alternativa confiable cuando el equipo necesitaba estabilidad en una posición estratégica.

La decisión de mantenerlo como estelar responde a criterios estrictamente deportivos. Desde el interior del club consideran que el rendimiento debe marcar la pauta, independientemente de jerarquías previas o expectativas iniciales construidas al arranque de la temporada.

Sin embargo, la determinación no ha sido del todo bien recibida por Kevin Mier. El colombiano, ya recuperado de su lesión, esperaba retomar su lugar una vez superado el problema físico que lo marginó de la actividad competitiva.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La inconformidad comenzó a tomar forma pública cuando, el día de ayer, Mier eliminó todo registro relacionado con su rol como futbolista de Cruz Azul en sus redes sociales. El gesto generó ruido inmediato y alimentó versiones sobre una posible salida.

Aunque el club no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto, la lectura interna apunta a que la prioridad es sostener la estabilidad deportiva. Cambiar nuevamente de guardameta en medio del calendario podría alterar la dinámica construida en semanas recientes.

Por ahora, la postura de la institución es clara: Gudiño seguirá como titular mientras mantenga el nivel exhibido. La competencia interna se mantiene abierta, pero la inercia favorece al mexicano, quien ha sabido capitalizar la oportunidad otorgada por las circunstancias.

El escenario obliga a Mier a redefinir su posición dentro del plantel. La decisión final dependerá de su disposición para competir por el puesto o de la evolución del entorno. De momento, Cruz Azul apuesta por continuidad y rendimiento en su arco.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL