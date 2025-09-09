Cruz Azul define su primer fichaje para el mercado de invierno

El mercado cerró para Cruz Azul un par de semanas atrás. El cuadro de la capital del país no firmó jugadores en exceso. La directiva no ha hecho más que apuntalar zonas del campo donde el cuerpo técnico notó margen de mejora, o donde perdieron piezas de la plantilla.

Si bien no fue un fracaso, sí es un hecho que en el club no quedaron conformes con el caso de Luka Jovic. El equipo buscó por todas las vías sumar al delantero serbio y fallaron. Siendo el caso, ahora el equipo de trabajo de Iván Alonso no quiere más trabas y es por ello que desde ya han definido al que será su primer refuerzo del invierno.

Azteca Deportes confirma que el área deportiva de Cruz Azul tiene bien en claro que en el mercado invernal regresarán por un '9'. Pese al retorno de Gabriel Fernández a la plantilla, los celestes consideran que el charrúa es una apuesta de mucho riesgo pues su cuerpo suele ser susceptible a muchas y graves lesiones.

Siendo el caso, Alonso valorará desde ya nombres de atacantes dentro y fuera de México, que primero, sean mejores que el propio Fernández. Segundo, esté de menos al mismo nivel de rendimiento de Ángel Sepúlveda para que la competencia interna crezca dentro de La Noria.

Al día de hoy, no hay nombres fijos en la lista de opciones. Es muy pronto para tener definidos objetivos contundentes de mercado. Lo que es un hecho es que dentro de Cruz Azul están claros de que requieren un '9' de mayor peso y en enero quieren tenerle listo antes del inicio del próximo torneo de Liga MX.

