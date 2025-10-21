Cruz Azul encuentra más problemas que soluciones en el mercado de la MLS

La gestión de Iván Alonso como como director deportivo de Cruz Azul ha sido destacada. Si bien el título de la Liga MX no ha llegado para los de la capital del país, sí se han consagrado como campeones de la CONCACAF y este semestre, están firmando un gran trabajo en el torneo local.

Uno de los grandes aciertos del charrúa ha sido su selección de jugadores como fichajes para el cuadro celeste. La mayoría de ellos han tenido un aporte exponencial para el equipo de la Liga MX. Sin embargo, hay tres nombres que generan más dudas que certezas, todos ellos llegados desde la misma liga, la MLS.

¿MALA INVERSIÓN? 🧐



Algunos refuerzos de Cruz Azul, provenientes de MLS, no han resultado una buena apuesta.



💰 Se estima que el club gastó cerca de 22.5 millones de dólares solo en tarifas de transferencia por Giorgos Giakoumakis, Mateusz Bogusz y Omar Campos, y el balance… pic.twitter.com/AOSc8FeGwO — Futbol Total (@futboltotal) October 20, 2025

Los hombres en cuestión son Giorgos Giakoumakis, Mateusz Bogusz y Omar Campos. Los tres jugadores llegaron desde la MLS en el lapso del último año al cuadro celeste. Todos ellos en calidad de fichajes millonarios, sin embargo, su rendimiento en cancha no va de la mano con sus enormes precios de mercado.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el caso del griego, hoy mismo ni siquiera es parte de la nómina celeste. El delantero fue cedido por el equipo de la Liga MX al PAOK de Grecia. El cuadro de la capital de México espera que el delantero sea comprado por el conjunto de la tierra de los dioses ya sea este invierno o el próximo verano.

Sobre los dos restantes, ambos llegaron desde las filas del LAFC en calidad de compra. Hoy, son parte del plantel, sin embargo, su rol con Nicolás Larcamón es el de suplentes con carencia de minutos. El torneo pasado tenían el mismo protagonismo con Vicente Sánchez.

En La Noria no tendrán paciencia de más con ninguno de ellos. Si el polaco y el mexicano no elevan el nivel de forma radical, pueden tener en el corto plazo el mismo destino que Giakoumakis.