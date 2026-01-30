Cruz Azul espera de dos a tres fichajes más este verano

El cierre del mercado de fichajes mantiene a Cruz Azul en una etapa clave de definición, y su director técnico, Nicolás Larcamón, lo dejó claro al hablar del momento que atraviesa la institución. El estratega reconoció que el proceso no ha sido sencillo, pero aseguró que el club trabaja para reforzar al plantel con jerarquía antes del cierre definitivo.

Larcamón explicó que el mercado avanza de manera natural, aunque subrayó que la prioridad siempre ha sido resolver primero las salidas para después concretar las incorporaciones. En ese sentido, el técnico fue contundente al afirmar que el objetivo es terminar de conformar la plantilla con “dos, tres nombres más”, los cuales considera necesarios para equilibrar la estructura del equipo.

Nicolás Larcamón



Sobre si buscarán volver al Estadio Azteca



🏟 “Siempre uno quiere estar lo más cerca de su afición, la muy buena noticia es que la afición de Cruz Azul está en todos lados".



"Donde nos toque mi necesidad es que las condiciones del césped sean las mejores”. pic.twitter.com/ESDB3aqTuo — PressPort (@PressPortmx) January 29, 2026

El entrenador cementero aceptó que la afición puede percibir cierta demora en los movimientos, pero contextualizó la situación al detallar que liberar cupos y cerrar negociaciones ha sido un proceso complejo. Aun así, se mostró optimista con el tramo final del mercado, convencido de que el trabajo de la directiva permitirá tener buenas noticias en los próximos días.

Larcamón también reconoció que no es ideal comenzar el torneo sin el plantel completo, pero aseguró que esta estrategia responde a una planificación más amplia. Desde su perspectiva, los refuerzos que lleguen deberán potenciar al equipo en el cierre del semestre, más allá de las primeras jornadas, apostando a un crecimiento progresivo del rendimiento colectivo.

Uno de los puntos más delicados fue la salida de jugadores que no entraban en el proyecto deportivo. El técnico admitió que esas negociaciones no fueron sencillas y que, en muchos casos, las conversaciones estuvieron determinadas por la necesidad de liberar cupos. Sin embargo, aseguró que ese paso era indispensable para avanzar de forma concreta con las alternativas que maneja el club.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En su análisis, Larcamón destacó que el mercado ha sido complejo en general, con operaciones que se alargan más de lo esperado. Pese a ello, confió en que Cruz Azul ha tomado decisiones correctas y que, una vez culminada la ventana de transferencias, muchas de ellas comenzarán a validarse con el paso de los partidos y los resultados.

El técnico argentino aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición celeste, consciente de la exigencia que rodea al club. Aseguró estar convencido de que el equipo será todo lo competitivo que la historia de Cruz Azul demanda, tanto en la Liga MX como en la CONCACAF, y que el plantel responderá a esa responsabilidad.

Finalmente, Larcamón cerró con un tono de confianza y ambición. Prometió un Cruz Azul fuerte, competitivo y con capacidad para pelear en ambos frentes, convencido de que, pese a las dificultades del mercado, la organización está trabajando de manera sólida para cumplir los objetivos trazados desde el inicio del proyecto.