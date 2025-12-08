Cruz Azul está por cerrar su primer fichaje para el invierno

Cruz Azul está muy cerca de concretar uno de los movimientos más sonados del próximo mercado. La directiva celeste tiene apalabrado el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, quien llegaría procedente de River Plate como agente libre tras finalizar su vínculo contractual.

Borja, de 32 años, ha sido analizado por el área deportiva de La Máquina, que considera que el atacante aún está en condiciones de rendir a un nivel sobresaliente en la Liga MX. Su experiencia internacional, sumada a su capacidad goleadora, lo convierten en una opción de peso para reforzar el ataque celeste.

BORJA ES CELESTE 🚂



Parece que Cruz Azul le ha ganado un fichaje a Pumas, así aseguran desde diario AS.



💥 La fuente apunta a que La Máquina cerró el fichaje de Miguel Borja quitándole la oportunidad a los universitarios, que con Antonio Sancho al mando querían cerrar al… pic.twitter.com/JtXNzk2bWG — Futbol Total (@futboltotal) December 6, 2025

El movimiento surge en un contexto de reestructuración ofensiva. Con la inminente salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas, Cruz Azul buscaba un sustituto de garantías. Borja encaja en el perfil deseado por Nicolás Larcamón: un delantero fuerte, experimentado y con jerarquía para asumir el rol de referencia del equipo.

Diversos reportes indican que el colombiano se convertiría en el futbolista mejor pagado de toda la plantilla. La directiva estaría dispuesta a hacer un esfuerzo económico importante con la intención de consolidar un proyecto competitivo de cara al 2026, año clave para los objetivos deportivos del club.

Boca Juniors v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | Marcos Brindicci/GettyImages

Aunque el acuerdo está avanzado, todavía faltan detalles por afinar antes de la oficialización. Cruz Azul espera cerrar el fichaje en los próximos días, una vez que se terminen de revisar contratos y se definan los tiempos de presentación del jugador.

Borja llegaría a la Liga MX en una etapa madura de su carrera, después de pasos por clubes como Junior, Palmeiras, Flamengo y River Plate. Su trayectoria y presencia goleadora lo posicionan como uno de los refuerzos más atractivos del mercado continental.

En La Noria hay confianza total en que el colombiano aportará liderazgo y goles desde el primer día. De concretarse, Cruz Azul firmaría uno de los movimientos más relevantes del invierno y enviaría un mensaje claro: la Máquina quiere volver a competir por todo.