Cruz Azul explota por elección arbitral para la final de Liga MX del próximo domingo

Cruz Azul y los Pumas de la UNAM se jugarán el título de la Liga MX esta semana. El primer duelo se dará en la chancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo jueves. Mientras que la vuelta se llevará a cabo este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario donde se conocerá al nuevo campeón de México.

Sin embargo, la llave no ha iniciado y ya existe polémica alrededor de la misma. Siendo claros, en cuanto a las designaciones arbitrales, sobre todo para el duelo de vuelta. Es Cruz Azul quien no está no conforme con la elección de la Liga MX por Daniel Quintero Huitrón como central de la gran final.

🚨🚂 Cruz Azul ingresa protesta a Comisión de Arbitraje por designación arbitral de Daniel Quintero para la Final de Vuelta contra Pumas UNAM.



Argumentan caso reciente de Pumas contra Luis Enrique Santander.



DETALLES.https://t.co/kKOfXy9e3X — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 20, 2026

El cuadro de La Noria presentará una queja con la comisión de arbitraje por la elección de Quintero Huitrón para el duelo del domingo. En la misma, se buscará que la Liga MX autorice un cambio de central a partir de los argumentos que pueda presentar el cuadro celeste.

¿Qué genera el disgusto de Cruz Azul en la elección del colegiado?

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Quintero Huitrón fue el encargado de dirigir el duelo de torneo regular en Liga MX entre ambos clubes. El mismo se vio cargado de mucha polémica con malas decisiones que perjudicaron a los dos equipos, aunque, sin duda el más afectado fue Cruz Azul.

Adicional, Daniel viene de ser el arbitro que llevó el duelo de semifinal entre Pumas de la UNAM y Pachuca. Luego del encuentro, Efraín Juárez, técnico de los felinos se acercó con el colegiado, dando un abrazo y "pidiéndole" que sea él central de la gran final.

Tal contexto abre la puerta suspicacias que no tienen nada feliz a Cruz Azul. Ahora el cuadro celeste quiere conseguir un cambio de colegiado así como lo hizo Pumas días atrás cuando consiguió el veto de Luis Enrique Santander para la semifinal de ida contra Pachuca.