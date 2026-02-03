Cruz Azul hará fuerte su ataque con el fichaje de un extremo africano

Cruz Azul está muy cerca de concretar un movimiento que no estaba en el radar del mercado local. La directiva celeste avanza en negociaciones para reforzar su ataque con un nombre que ha llamado la atención por su perfil y presente futbolístico, en una operación que se cocina con discreción.

Se trata de Christian Ebere, extremo nigeriano de 27 años que actualmente milita en Nacional de Uruguay. El futbolista se ha consolidado como una de las figuras del conjunto charrúa, destacando por su potencia, desequilibrio por las bandas y capacidad para marcar diferencias en partidos de alta exigencia.

EXCLUSIVA🚨💣@CruzAzul tiene negociaciones avanzadas con Christian Ebere 🇳🇬



- Nigeriano de 27 años, extremo que busca Iván Alonso y Larcamón



- Actualmente una de las figuras de Nacional de Uruguay.



- Campeón Mundial Sub 17 en 2015. pic.twitter.com/KrTwb75xzH — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

Las gestiones entre Cruz Azul y el entorno del jugador se encuentran muy adelantadas. Así lo confirmó el periodista Adrián Esparza Oteo, quien señaló de forma directa: “Cruz Azul tiene negociaciones avanzadas con Christian Ebere”, una declaración que encendió las alarmas y la expectativa entre la afición cementera.

Ebere encaja en el perfil que buscan tanto Nicolás Larcamón como Iván Alonso para reforzar las bandas ofensivas. Se trata de un extremo físico, profundo y con capacidad para jugar en transiciones rápidas, una característica que el cuerpo técnico considera prioritaria para potenciar el sistema ofensivo del equipo.

En Nacional de Uruguay, el nigeriano se ha convertido en un futbolista determinante. Su regularidad y peso específico en el ataque lo han llevado a ser una de las referencias del equipo, despertando interés fuera del país y colocándolo como una opción atractiva para clubes que buscan impacto inmediato.

FBL-LIBERTADORES-RIVER-NACIONALURU | LUIS ROBAYO/GettyImages

Aunque las cifras de la operación no han sido reveladas, fuentes cercanas al proceso aseguran que las charlas se desarrollan en buenos términos. Cruz Azul entiende que se trata de una apuesta deportiva que puede ofrecer rendimiento inmediato, pero también margen de revalorización en el corto plazo.

El fichaje también responde a una necesidad estratégica del club. Tras analizar el rendimiento de su plantel, la directiva concluyó que hacía falta un jugador de desborde natural, capaz de romper líneas y generar ventajas individuales, un rol que Ebere cumple con naturalidad en el futbol sudamericano.

Si no surge ningún contratiempo, Cruz Azul podría cerrar en los próximos días uno de los fichajes más sorpresivos del mercado. Christian Ebere está cada vez más cerca de vestir de azul, en una operación que combina oportunidad, análisis y ambición deportiva de cara al nuevo proyecto.

