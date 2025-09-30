Cruz Azul ingresa apelación luego de la expulsión de Jorge Rodarte

Este fin de semana Cruz Azul perdió el invicto así como el liderato de la Liga MX en su vista a los Xolos de Tijuana. De forma natural, la máquina se vio superada por el conjunto de la frontera norte del país luego que, los celeste se quedaron con un hombre menos desde el minuto cuatro de cotejo tras la expulsión de Jorge Rodarte.

Como informado en este espacio, Nicolás Larcamón explotó en contra del arbitraje al considerar que no había argumento para sancionar al juvenil con tarjeta roja. La postura de la directiva es la de apoyar al cien por ciento la valoración de su técnico ingresando una apelación formal ante la Liga MX.

La tarde de este lunes, la dirección deportiva que comanda Iván Alonso presentó su inconformidad por la expulsión del juvenil Jorge Rodarte. Siendo el caso, los celestes consideran que es justo que la disciplinaria anule la tarjeta roja y de esta forma el mexicano de 20 años pueda ser elegible para la vista a los Tigres de la UANL.

Se espera que desde la FMF, la disciplinaria presente una solución al caso a más tardar el día de mañana por la tarde. En Cruz Azul no sólo consideran que fueron golpeados en el duelo ante Tijuana, sino que el club considera que Rodarte, con un par de juegos en primera división también fue afectado.

Jorge recibió una oportunidad de parte de Larcamón luego de la suspensión de Jesús Orozco Chiquete. Está claro que el inicio de su carrera no ha sido el mejor para el juvenil.

En el lapso de cuatro días, los de la capital del país pasaron de ser líderes del torneo a estar en la posición cuatro de la tabla general. Dejar puntos ante Querétaro y Tijuana no estaba dentro de los planes del club.