Cruz Azul llegará con retraso a su concentración para la Campeones Cup
De acuerdo con distintos periodistas, el Club de Fútbol Cruz Azul ha estado varado por horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para poder realizar su vuejo CDMX - Miami.
Según Adrián Esparza Oteo han sido casi cinco horas de retraso y la idea será poder llegar a media noche al Estado de Florida, para preparar el compromiso de la Campeones Cup frente a Inter Miami que será este miércoles 16 de septiembre a las 20;00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).
El periodista de Azteca Deportes, David Medrano reportó que el problema se trata de un tema de peso balance, por lo que dejaran menos equipaje o personas para poder emprender el viaje.
ACTUALIZACIÓN: Cruz Azul viajará hasta el martes a Miami
Hoy ha sido un día perdido para la Máquina Celeste, hace unos minutos el reportero Adrián Esparza Oteo ha vuelto ha actualizar la información acerca del tema he informó que el equipo no viajará este lunes 14 de septiembre a la Unión Américana. El grupo se quedará en un hotel cercano del AIFA a descansar y mañana martes por la tarde harán el viaje.
Esta final será inédita y será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes, luego de que en la Leagues Cup 2023 se enfrentaran en fase de grupos con triunfo 2-1 a favor del conjunto rosado con un golazo de tiro libre de Lionel Messi.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.