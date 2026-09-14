Cruz Azul llegará con retraso a su concentración para la Campeones Cup

De acuerdo con distintos periodistas, el Club de Fútbol Cruz Azul ha estado varado por horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para poder realizar su vuejo CDMX - Miami.

Según Adrián Esparza Oteo han sido casi cinco horas de retraso y la idea será poder llegar a media noche al Estado de Florida, para preparar el compromiso de la Campeones Cup frente a Inter Miami que será este miércoles 16 de septiembre a las 20;00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

Cruz Azul lleva casi 5 horas sin poder despegar para volar CDMX - Miami.



Llevan todo el día perdido en el aeropuerto intentando realizar el vuelo.



Esperan poder despegar en los próximos minutos para llegar a media noche. pic.twitter.com/5vGY4PPaZu — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 14, 2026

El periodista de Azteca Deportes, David Medrano reportó que el problema se trata de un tema de peso balance, por lo que dejaran menos equipaje o personas para poder emprender el viaje.

VARADOS.

El avion que llevará a Cruz Azul desde el Aifa a Miami no ha podido despejar por un tema de peso balance. Al parecer tendrán que bajar utileria o personas para poder volar. pic.twitter.com/7em4d5pXj2 — david medrano felix (@medranoazteca) September 14, 2026

ACTUALIZACIÓN: Cruz Azul viajará hasta el martes a Miami

CRUZ AZUL NO VUELA HOY❌



Se quedarán a dormir cerca del AIFA y mañana por la tarde intentarán realizar el viaje a Miami.



Día perdido en @CruzAzul pic.twitter.com/L66gbg6JUc — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 14, 2026

Hoy ha sido un día perdido para la Máquina Celeste, hace unos minutos el reportero Adrián Esparza Oteo ha vuelto ha actualizar la información acerca del tema he informó que el equipo no viajará este lunes 14 de septiembre a la Unión Américana. El grupo se quedará en un hotel cercano del AIFA a descansar y mañana martes por la tarde harán el viaje.

Esta final será inédita y será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes, luego de que en la Leagues Cup 2023 se enfrentaran en fase de grupos con triunfo 2-1 a favor del conjunto rosado con un golazo de tiro libre de Lionel Messi.