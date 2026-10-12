Cruz Azul nunca bajó los brazos y le aplicó la ‘cruzazuleada’ a Pumas tras salvar el empate 3-3 en CU

Si bien no es un clásico, los choques entre Pumas y Cruz Azul normalmente nos regalan grandes emociones y este domingo no fue la excepción. Universidad Nacional dejó ir la oportunidad de sumar de a tres puntos, ya que tuvo abajo a los cementeros, sin embargo, estos últimos no dejaron de luchar hasta sacar el empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario, logrando así 31 partidos sin ser vencidos en dicho inmueble.

Termina en empate el partido en el Olímpico Universitario. pic.twitter.com/HVBj18uYca — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 12, 2026

A los diez minutos del partido, los locales dieron el golpe de autoridad por la vía del brasileño Juninho Vieira. En un contragolpe el sudamericano hizo una pared con César Huerta para llevarse el balón desde atrás del mediocampo, avanzando varios metros hasta ingresar al área para poder definir y celebrar el primer tanto de la tarde.



Sólo cinco minutos después, El Chino hizo de las suyas para aumentar la ventaja de los auriazules. Juninho robó la pelota en tres cuartos del campo para luego ceder la posesión al mundialista, quien a pesar de tener a tres rivales encima logró sacar un poderoso fogonazo que dejó sin chances al guardameta colombiano Kevin Mier. Más adelante, El Chino llevó a cabo una barrida para evitar el descuento de los visitantes a través del uruguayo Gabriel Fernández. Sin embargo, el extremo pasó de héroe a villano en unos minutos, ya que fue expulsado al 36’ por doble amarilla tras una entrada peligrosa sobre Jorge Rodarte.



Parecía que los felinos se iban con esa ventaja al descanso, pero el argentino Agustín Palavecino dijo presente en el tiempo añadido. Luego de un centro al área rechazado por la defensa local, Rodarte asistió con la cabeza para que el sudamericano tomara como venía la redonda y batiera al cancerbero tico Keylor Navas.

CU es Azul. 💙



Son 31 partidos sin perder ahí de Cruz Azul. 🚂 pic.twitter.com/gGAr2xoiAg — HistoriaAzul (@Historia_Azul) October 12, 2026

A pesar de tener diez hombres, los Pumas volvieron a hacerse presentes en la pizarra a los cuatro minutos del complemento. Otra vez en un contragolpe, el panameño Adalberto Carrasquilla mandó un pelotazo largo desde atrás del mediocampo para hallar al paraguayo Robert Morales, quien se quitó con suma facilidad la marca de Chiquete Orozco para luego eludir al arquero y anotar.



Todo indicaba que Cruz Azul podía llevarse la derrota, pero el equipo de Joel Huiqui jamás bajó los brazos y estuvo apedreando el rancho auriazul hasta lograr el descuento una vez más. Andrés Montaño dio el primer aviso al reventar el poste al 60’, luego, al 62’, El Toro Fernández advirtió nuevamente con otro tiro al travesaño, hasta que al 64’, el argentino Nico Ibáñez clavó la pelota en el larguero con un cabezaso quedándole el rebote a Montaño para el 3-2.



Finalmente, al 83’, el nigeriano Christian Ebere se erigió como el héroe de la noche al poner las cifras definitivas. Omar Campos filtró hacia Juan Calero, quien sacó una diagonal que fue desviada por Ibáñez, con el africano apareciendo en el momento justo para estirar la pierna hacia el segundo poste, aplicando la ‘cruzazuleada’ a Universidad Nacional.