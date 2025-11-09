Cruz Azul perdió el liderato general al caer 2-3 con Pumas y no contará con Faravelli para el inicio de la Liguilla

Cruz Azul no cumplió con su objetivo de cerrar la fase regular con victoria, luego de sucumbir 2-3 ante Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Pese al doblete del uruguayo Gabriel Fernández, que sirvió para dar la voltereta tras el tanto de Jorge Ruvalcaba, el colombiano Álvaro Angulo y Alan Medina aparecieron para la remontada en la última jornada del Apertura 2025, de la Liga MX.

- Ganaba 2-1

- Era líder general

- Estaban eliminando a Pumas

- Les dieron vuelta

- Perdieron el liderato y acabaron terceros

- Pumas calificó a Play In.



Sin embargo, de entrada, La Máquina no podrá contar con el argentino Lorenzo Faravelli para los cuartos de Ida, ya que se fue expulsado este sábado frente a los universitarios en una acción innecesaria en el mediocampo, muy lejos del área. El mediocampista se lanzó sobre Santiago López, impactando con los tachones por debajo de la rodilla derecha. El árbitro Fernando Hernández no dudó en sacarle el cartón rojo, así que no estará para el arranque de la Fiesta Grande.



La otra duda de los celestes para el inicio de la Liguilla es el arquero colombiano Kevin Mier, quien será sometido a estudios este fin de semana en Puebla tras la dura entrada que el panameño Adalberto Carrasquilla le cometió. El seleccionado cafetalero fue sacado en el tiempo añadido del primer tiempo, lo que desató el enojo del técnico argentino Nicolás Larcamón, quien pedía la expulsión para El Coco, pero el VAR dictaminó que la tarjeta preventiva estaba bien. De cualquier forma, TUDN confirmó en la transmisión que Cruz Azul pedirá la inhabilitación del canalero.

Bien la roja para Faravelli de @CruzAzul entrada con fuerza excesiva, golpea con los tachones en la pantorrilla, riesgo de lesión.



A pesar de todo esto, parecía que los de La Noria se llevaban el triunfo, pero se terminaron boicoteando. Luego de la tonta expulsión de Faravelli, Omar Campos cometió un grave error al cometer un penal sobre El Coco Carrasquilla, ya que lo terminó pateando en la línea, ocasionando que El Curro marcara la pena máxima. La Pantera Angulo se encargó de tomar la responsabilidad, aun cuando hace unas semanas había errado uno, pero a diferencia de aquella vez, logró engañar a Gudiño para poner el 2-2.



Aprovechando que los locales estaban mermados y confundidos, los de Efraín Juárez se lanzaron al frente con todo para buscar la remontada. Al minuto 85, El Coco Carrasquilla cobró un tiro de esquina desde el lado izquierdo, Santiago López peinó la pelota par que Medina llegara a cerrar en el palo derecho, desatando la locura porque se metieron al repechaje por el momento, eliminando a Querétaro y dejando sin posibilidades a Santos Laguna.

¡Remontada en el Cuauhtémoc! 🔥💙💛

Cuando parecía que no llegaba, Pumas vence 3-2 a Cruz Azul con goles de Ruvalcaba, la Pantera Ángulo y Alan Medina.

Por otro lado, Cruz Azul se quedó en el tercer peldaño, por debajo de Toluca y Tigres, así que ahora su rival en la Liguilla será el Guadalajara, que cerró de gran forma el campeonato al doblegar 4-2 a Rayados de Monterrey en el Akron.