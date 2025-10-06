Cruz Azul pierde a un estelar para el Clásico Joven ante América

Este fin de semana Cruz Azul tuvo una dura visita al norte del país donde se cruzaron con los Tigres. El cuadro de La Noria evitó sobre el cierre del encuentro la derrota en contra de los de la UANL. Al final, ambos equipos se han llevado un punto a casa luego de un empate por la mínima.

Ahora, el cuadro celeste tomará la fecha FIFA con el fin de corregir el camino de cara al próximo encuentro. Los celestes suman tres encuentros sin conocer la victoria, resultados que le han rezagado dentro de la Liga MX. Tras el parón de selecciones, Cruz Azul se cruzará con el América, duelo al que llegan con una ausencia de peso.

¡SE PIERDE EL CLÁSICO JOVEN! ❌



A falta de varios días para que se juegue el Clásico Joven, protagonizado por Cruz Azul y América, La Máquina ya tiene una dura baja para el encuentro. Se trata del defensa argentino, Gonzalo Piovihttps://t.co/zFx5d6bwBl pic.twitter.com/KhOwLlcqIQ — MedioTiempo (@mediotiempo) October 5, 2025

El cuadro que comanda Nicolás Larcamón no podrá contar con la presencia de Gonzalo Piovi para el cotejo en contra de los del de nido de Coapa. El zaguero argentino deberá pagar un juego de suspensión, mismo que se ha firmado luego de ser amonestado en contra de Tigres, acumulando así su quinta amarilla del torneo.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La de Gonzalo no es una baja sencilla para el cuadro celeste. Si bien el club tiene piezas que pueden llenar su ausencia, no se puede negar que a lo largo del semestre el argentino se ha desarrollado como el mejor defensor del equipo, por lo que Larcamón pierde a una pieza vital dentro de su esquema.

Salvo una sorpresa, se entiende que el sitio de Piovi será tomado por Jesús Orozco Chiquete. El mexicano ha perdido terreno dentro del once estelar luego de una expulsión semanas atrás que le ha llevado a perder algo de confianza de parte del cuerpo técnico.

El central zurdo tendrá una enorme oportunidad de revancha por delante. Otra opción es que el juvenil Jorge Rodarte reciba el voto de confianza del técnico, sin embargo, por la jerarquía del rival, esto luce más complejo.

Más noticias sobre la Liga MX