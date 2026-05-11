Cruz Azul pone freno a la búsqueda de su próximo entrenador

Sobre el cierre del torneo y luego de un cúmulo de malos resultados, Cruz Azul decidió cortar lazos con su hoy ex entrenador, Nicolás Larcamón. Luego de dicha postura, el cuadro de la capital del país apostó por alguien de casa para encarar la liguilla de la Liga MX, Joel Huiqui, quien estaba al frente de las inferiores.

De momento el interinato del mexicano ha sido más que positivo. Ha dirigido al equipo tres juegos, el último de torneo regular en contra del Necaxa, mismo que ganaron por goleada. Además, la llave de cuartos de final contra el Atlas, donde los de La Noria ganaron los dos juegos. Este trabajo de Joel, pone en pausa los planes a futuro del club.

¿Y si se queda Pochahontas? 💙✍️🏼



Debido a su perfecto arranque de 3 victorias en 3 partidos y el pase a semifinales, Cruz Azul evalúa conservar a Joel Huiqui como su director técnico para el siguiente torneo.



➡️ “En La Noria tienen pausada la búsqueda de DT en estos momentos.… pic.twitter.com/jkw4kT1QvK — Futbol Total (@futboltotal) May 10, 2026

La gerencia deportiva que comanda Iván Alonso ha frenado de lleno la búsqueda del técnico para el siguiente semestre. El club prefiere tener enfoque total en el presente del equipo y darle la mano a Huiqui en todo lo que requiera. Incluso no se descarta que Joel se mantenga en como técnico luego del verano.

Para ello será clave que Huiqui sea capaz de darle el título de la Liga MX a Cruz Azul. Es posible que incluso este sea el único escenario mediante el cual el club se decante por su continuidad como mandamás de la plantilla.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Joel tiene una relación muy cercana con el grueso de la plantilla. El plantel le respeta y más de uno le tiene cariño pues no mucho tiempo atrás Huiqui fue la mano derecha de Vicente Sánchez en el Cruz Azul que ganó el título de la CONCACAF. Lo antes mencionado le juega muy en favor.

Esta postura del club es riesgosa. Dar el voto de confianza a Joel tendrá sentido si en efecto gana la Liga MX. De no ser el caso, perderán tanto el tiempo, como opciones de peso para elegir un futuro entrenador.