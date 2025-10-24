Cruz Azul pone la mira en la dupla de Paradela para el mercado de invierno

El torneo de Cruz Azul ha sido de altibajos. La realidad es que los de la capital del país han firmado grandes encuentros y resultados antes los máximos contendientes de la Liga MX, sin embargo, de la misma forma el cuadro que comanda Nicolás Larcamón ha sufrida caídas dolosas ante los clubes del fondo de la tabla.

El último tropiezo de este índole se ha dado el pasado martes en la visita en contra del Necaxa. El cuadro de La Noria pagó caro sus rotaciones y la poca intensidad que mostraron en la cancha. El resultado final fue un empate cortesía de un gol sobre el cierre del encuentro de alguien que ya es visto en Cruz Azul como opción de fichaje.

De acuerdo con información de Azteca Deportes, Cruz Azul tiene dentro de su lista de deseos al argentino Agustín Palevecino. Pese a la debacle del Necaxa en el torneo en curso, el mediocentro de corte ofensivo ha firmado un gran semestre, demostrando que desde hace tiempo, su nivel está un paso adelante.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Palavecino es un hombre de la total confianza de Nicolás Larcamón. Fue el técnico de Cruz Azul quien explotó el mejor nivel del argentino meses atrás cuando trabajaron juntos en el Necaxa. Ahora, podría ser el mismo entrenador quien apriete a la directiva celeste por su fichaje.

En todo caso, el mismo no sería del todo sencillo. El primer paso dentro de Cruz Azul para de menos tener opciones es liberar una plaza de no formado en México. Esto avanza pues como hemos informado en Sports Illustrated, las horas de Mateusz Bogusz en el club están contadas.

Posteriormente llegará el tiempo de negociar con el Necaxa. El cuadro de los 'Rayos' no dejará salir a su mejor hombre si no es por un precio en torno a los 10 millones de dólares.