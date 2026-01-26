Cruz Azul prepara un bombazo: Henry Martín dejaría al América para llegar a La Máquina

Cruz Azul necesita un delantero con urgencia. Tras la salida de Ángel Sepúlveda y la caída del fichaje de Miguel Borja, quedó en evidencia que el conjunto cementero debe reforzar su ataque. Actualmente, La Máquina solo cuenta con Gabriel Fernández para cubrir la posición, además de los juveniles Mateo Levy y Bryan Gamboa.

De acuerdo con un reporte reciente, el club de La Noria estaría trabajando en un auténtico bombazo de mercado y tendría en la mira a una figura del América, el odiado rival: Henry Martín.

El reportero Mauricio Gutiérrez, de TV Azteca, señaló que Cruz Azul tiene en su radar a 'La Bomba' para fortalecer su ataque en el torneo Clausura 2026.

El delantero de 33 años reapareció recientemente con las Águilas en un amistoso tras estar cuatro meses fuera por lesión.

#CruzAzul 💣¿LE SALEN PLUMAS A CRUZ AZUL?



Cruz Azul tiene en la mira a su 9️⃣🇲🇽 HENRY MARTÍN podría llegar tras la salida de Sepu y el fichaje caído de Borja 🇨🇴 pero podría no ser el único🦅 en llegar a la Noria, dependería de la salida de Jorge Sánchez a Europa@AztecaDeportes pic.twitter.com/cMRKf1V4gd — Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) January 26, 2026

El delantero yucateco arrastra una prolongada inactividad y no llegaría a La Noria en el mejor momento de su carrera. Durante el Apertura 2025, Martín apenas sumó 111 minutos en tres partidos de la fase regular, además de solo seis minutos en la liguilla.

El reporte no precisó si el jugador llegaría a La Máquina en una transferencia definitiva o en calidad de préstamo, ni tampoco la duración del contrato.

La posible llegada de Henry Martín a Cruz Azul ya ha comenzado a generar reacciones negativas entre la afición celeste, tanto por su pasado en el máximo rival deportivo como por tratarse de un futbolista veterano que ha tenido poca actividad durante el último año.

La Máquina Celeste vería en Martín una opción atractiva por su amplia experiencia en la Liga MX y porque no ocupa plaza de extranjero.

Hasta el momento se desconoce la postura del delantero mexicano. En 2022, la directiva de Chivas de Guadalajara buscó fichar a Henry Martín, sin embargo, el jugador rechazó la propuesta de los rojiblancos para continuar en la plantilla azulcrema y ganarse un lugar.