Cruz Azul recupera a uno de sus activos más importantes

Kevin Mier dio un paso importante en su proceso de recuperación al volver a tener actividad con Cruz Azul. El guardameta colombiano reapareció en un partido de la categoría Sub-21 frente a Santos Laguna, marcando así su regreso oficial a las canchas tras varios meses de ausencia.

El arquero no disputaba un encuentro con el club desde noviembre, cuando una lesión de tobillo lo obligó a detener su participación con el equipo cementero. Desde entonces, el colombiano atravesó un largo proceso de rehabilitación supervisado por el cuerpo médico de la institución.

Su regreso en la categoría juvenil forma parte de la estrategia del club para reintegrarlo progresivamente a la competencia. El objetivo es que el guardameta recupere ritmo futbolístico y confianza antes de volver a disputar minutos dentro del primer equipo.

Durante el compromiso ante Santos Laguna Sub-21, Mier mostró buenas sensaciones bajo los tres palos. Más allá del resultado del encuentro, lo importante para el cuerpo técnico fue comprobar que el arquero respondió físicamente tras el tiempo de inactividad.

Este retorno abre nuevamente el debate dentro del plantel celeste. Kevin Mier llegó a Cruz Azul como el portero titular indiscutible y durante gran parte de la temporada pasada se consolidó como el número uno en la estructura del equipo.

Sin embargo, su ausencia permitió que Andrés Gudiño asumiera la responsabilidad de custodiar la portería cementera. El arquero mexicano respondió con actuaciones sólidas y consistentes, convirtiéndose en un reemplazo confiable durante el tiempo que Mier permaneció fuera.

Las actuaciones de Gudiño no pasaron desapercibidas dentro del cuerpo técnico. Su rendimiento ha sido destacado en varios compromisos recientes, mostrando seguridad, liderazgo defensivo y una notable capacidad para responder en momentos clave del partido.

Este contexto plantea un dilema interesante para Nicolás Larcamón. El estratega deberá decidir si devuelve la titularidad a Kevin Mier, quien llegó al club con la etiqueta de arquero principal, o si respeta la continuidad de Gudiño tras su buen rendimiento.

La competencia interna podría terminar beneficiando al equipo. Tener dos porteros en buen nivel representa una garantía deportiva para Cruz Azul, especialmente en un torneo donde la regularidad defensiva suele marcar la diferencia en la lucha por los primeros puestos.

