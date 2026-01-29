Cruz Azul se mueve por una de las estrellas del mejor equipo del continente

Cruz Azul se mueve con decisión en el mercado y ha puesto la mira en un fichaje de impacto. La directiva celeste busca un salto de calidad y explora opciones de jerarquía internacional. En ese contexto, el nombre de Luiz Araújo aparece como objetivo prioritario para reforzar el ataque.

El interés no es improvisado. Cruz Azul ha iniciado sondeos formales para conocer la disponibilidad del atacante brasileño, actualmente en Flamengo. La Máquina busca entender condiciones deportivas y económicas antes de dar el paso hacia una negociación abierta con el club carioca.

Fuentes: Luiz Araújo está en el radar de Cruz Azul. La Máquina ha iniciado sondeos por el delantero brasileño de Flamengo.

Con @Oliveira32Pablo. pic.twitter.com/Ov7SlJgkuR — Carrerismo (@ikecarrera) January 28, 2026

La operación, sin embargo, depende de un factor clave: la postura del Mengão. En La Noria saben que si Flamengo abre la puerta a una venta, el escenario cambia de inmediato. A partir de ahí, Cruz Azul estaría dispuesto a negociar tanto con la institución como con el entorno del jugador.

Araújo es considerado un futbolista élite en el continente por su velocidad, desborde y capacidad para romper líneas. Su perfil encaja con la necesidad celeste de añadir desequilibrio por las bandas y profundidad ofensiva, un déficit que el club ha identificado en partidos de alta exigencia reciente.

Un elemento que alimenta el optimismo en Cruz Azul es el rol actual del brasileño en Flamengo. Araújo no es titular indiscutido y ha alternado desde el banquillo, situación que podría facilitar una salida si el proyecto deportivo presentado resulta convincente y competitivo en términos contractuales.

CR Flamengo v FC Bayern München: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Desde la directiva cementera consideran que ofrecer protagonismo inmediato y un proyecto ambicioso puede ser determinante. Cruz Azul busca construir una plantilla capaz de pelear títulos y entiende que un fichaje de este calibre no solo eleva el nivel futbolístico, sino también el impacto mediático del club.

Las conversaciones, por ahora, se mantienen en fase exploratoria. No hay oferta formal, pero sí un monitoreo constante del contexto en Brasil y del sentir del jugador. La Máquina quiere moverse con cautela para no tensar una negociación que, de abrirse, será compleja y de alto costo.

En La Noria saben que el tiempo juega un papel importante. Si Flamengo decide reconfigurar su plantel y escuchar propuestas, Cruz Azul quiere estar listo para acelerar. El mensaje es claro: buscan un fichaje estrella y Luis Araújo representa la oportunidad de dar un golpe fuerte en el mercado.