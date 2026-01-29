Cruz Azul toca la puerta de uno de los centrales más dominantes del continente

Cruz Azul ha dado un paso firme en el mercado y avanza con decisión por un defensor de poder que ha sido catalogado como el mejor de la liga uruguaya. La directiva cementera busca jerarquía inmediata en su última línea y considera que el momento es ideal para reforzar una zona clave del proyecto deportivo.

El nombre que hoy encabeza la mesa en La Noria es el de Julián Millán, zaguero colombiano de 27 años que milita en Nacional. Las gestiones están en curso y el interés es real, con conversaciones abiertas para explorar una posible transferencia.

Millán no es un nombre más en Sudamérica. Durante diciembre fue distinguido como el mejor jugador de Nacional y también como el futbolista más destacado de toda la liga uruguaya. Su rendimiento constante, liderazgo defensivo y fiabilidad en partidos decisivos lo colocaron en la cima del reconocimiento individual.

Para Cruz Azul, el atractivo va más allá de los premios. Julián Millán es un defensor versátil, capaz de desempeñarse como central sólido o como lateral izquierdo con solvencia. Esa polivalencia encaja con la necesidad celeste de contar con variantes tácticas sin sacrificar orden ni fortaleza defensiva.

El cuerpo técnico valora especialmente su lectura de juego, capacidad para anticipar y fortaleza en el duelo individual. En La Noria consideran que su perfil puede elevar el nivel competitivo de la zaga, una de las zonas que el club busca blindar para aspirar a protagonismo constante.

Desde Uruguay, Nacional es consciente del interés extranjero y sabe que Millán atraviesa el mejor momento de su carrera. Aunque no existe un acuerdo cerrado, el reconocimiento como mejor jugador del campeonato ha elevado su valor y colocado al defensor en el radar de varios clubes de la región.

Cruz Azul, sin embargo, confía en su proyecto deportivo y en la posibilidad de ofrecerle un rol protagónico inmediato. La directiva entiende que sumar a un defensor consolidado puede marcar diferencia en el corto plazo y enviar un mensaje claro de ambición de cara a la temporada.

Las gestiones continúan y el escenario sigue abierto. En La Noria saben que no será una operación sencilla, pero consideran que Julián Millán representa exactamente el tipo de zaguero que buscan: jerarquía comprobada, presente dominante y capacidad para impactar desde el primer día en el fútbol mexicano.

