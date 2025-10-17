Cruz Azul vs América: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Tras la Fecha FIFA el Apertura 2025 de la Liga MX vuelve con un duelo de poder a poder entre el Cruz Azul y el Club América, quienes se verán las caras este sábado 18 de octubre en una edición más del Clásico Capitalino, teniendo como sede el Estadio Olímpico Universitario.

Estos dos equipos de la Ciudad de México suelen darnos partidos de alarido, a tal grado que la gente comienza a afirmar que este duelo debería ser denominado como el Clásico Nacional, debido a todo lo que se ha vivido en el pasado reciente entre ambas instituciones.

Los celestes dejaron pasar buenas oportunidades de sumar puntos frente a Querétaro, Xolos y lograron empatar contra Tigres en el Volcán, mientras que los de Coapa vienen de tres triunfos consecutivos contra Atlético San Luis, Pumas y Santos Laguna.

Se miden el cuarto y el segundo de la clasificación, por lo que todo apunta a que no haya un franco favorito, es por eso que a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor decisión en esta fecha de la Liga MX.

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX

Momios del partido de Cruz Azul vs América



Cruz Azul: +138

Empate: +245

América: +176

Las casas de apuestas hoy ponen a la Máquina Celeste como favorita para llevarse los tres puntos en este encuentro, aunque por un margen muy corto, esto seguramente obedeciendo a que las Águilas tienen dos partidos consecutivos sin ganarle al acérrimo rival en su propia casa.

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Cruz Azul: 37% - 39%

Empate: 25% - 27%

América: 32% - 34%

El cálculo de probabilidades le da casi un 40% a los celestes, sobre un máximo de 34% para los azulcremas y también una gran posibilidad de que el duelo termine empatado, aunque es complicado asumir un resultado en un partido de esta envergadura.

Doble Oportunidad

Cruz Azul o Empate: -239

Cruz Azul o América: -400

América o Empate: -182

En la doble oportunidad la historia cambia y es que los momios nos dicen que el América tiene mayores posibilidades de sacar buenos dividendos en un triunfo o empate. De hecho, en un ejemplo práctico, si apuestas $1000 te podrías llevar $1549.45, contrario a si apuestas la misma suma a Cruz Azul o empate, solo ganarías $418 pesos.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -163

No: +115

La balanza de este encuentro nos dicta que sí habrá goles en ambas porterías, por lo que lo más conveniente para los apostadores es elegir la opción de "no" para poderse llevar una mayor cantidad de ganancia.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -125

Menos de 2.5 goles: +100

El momio a total de goles sí está totalmente polarizado y es que lo más factible es que no veamos más de dos goles en el encuentro, realizados por cualquiera de los dos equipos, pero en caso de existir una goleada, la apuesta se vuelve por demás atractiva.

Total de tarjetas

Más de 4.5: -112

Menos de 4.5: -125

Los partidos entre la Máquina y las Águilas suelen ser ríspidos y de mucha entrega, por lo que generar una apuesta al total de tarjetas podría ser beneficioso. En este caso el número podría rondar entre los tres y los cinco cartones durante el encuentro.

Pronóstico del partido de América vs Cruz Azul

Debido a lo antes mencionado, de los resultados positivos del Azul en casa frente al Ame, hoy todo apunta a que podríamos ver una victoria de su parte, pero si el parón de la Fecha FIFA no afectó el rendimiento azulcrema, las cosas podrían inclinarse hacia otro lado.

