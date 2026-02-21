Cruz Azul vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y Chivas de Guadalajara protagonizarán el duelo más atractivo de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este fin de semana se enfrentarán el primero y segundo lugar de la tabla general: el Rebaño Sagrado llega con paso perfecto, seis victorias en seis partidos, mientras que la Máquina Celeste es segunda con 13 unidades.

Aunque el liderato no está en juego —pues incluso con un triunfo celeste, Chivas se mantendría en la cima—, el choque en el Estadio Cuauhtémoc promete intensidad y puede marcar un golpe anímico importante en la pelea por la parte alta de la tabla. ¿Quién dará el golpe de autoridad?

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este choque: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Chivas?



Ciudad : Puebla, Puebla

: Puebla, Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y Chivas

Cruz Azul: 6 victorias

Empate: 2

Chivas: 2 victorias

Último partido entre ambos: 30/11/25 - Cruz Azul 3-2 Chivas - Vuelta, cuartos de final Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Chivas Cruz Azul 2 - 1 Tigres 15/02/2026 Chivas 1 - 0 América 14/02/2026 Toluca 1 - 1 Cruz Azul 07/02/2026 Mazatlán 1 - 2 Chivas 06/02/2026 FC Juárez 3 - 4 Cruz Azul 30/01/2026 Atl. San Luis 2 - 3 Chivas 31/01/2026 Cruz Azul 1 - 0 Puebla 17/01/2026 Chivas 2 - 1 Querétaro 17/01/2026 Cruz Azul 2 - 0 Atlas 14/01/2026 FC Juárez 0 - 1 Chivas 13/01/2026

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN, VIX Premium, Univision México TUDN, VIX Premium

Últimas noticias de Cruz Azul

De acuerdo con los reportes más recientes, Kevin Mier podría reaparecer con Cruz Azul antes de lo esperado. El guardameta colombiano sufrió una fractura de tibia en noviembre de 2025 y su regreso estaba previsto para principios de abril; sin embargo, su recuperación ha evolucionado mejor de lo esperado y su vuelta a las canchas podría adelantarse.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El posible retorno del cafetalero representa un dilema para Nicolás Larcamón. Andrés Gudiño, quien ha defendido el arco celeste durante las primeras seis jornadas, ha respondido con actuaciones sólidas, por lo que modificar la titularidad no sería una decisión sencilla. Además, precipitar el regreso de Mier implicaría el riesgo de una recaída.

Cuando Mier esté completamente recuperado, ¿Larcamón sentará a Gudiño o seguirá apostando por el arquero mexicano?

Últimas noticias de Chivas

Desde su regreso a Chivas de Guadalajara, Diego Campillo ha confirmado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El defensor rojiblanco exhibió toda su jerarquía el pasado fin de semana en el Clásico Nacional ante el América, donde se mostró sólido e imponente en defensa, anuló por completo a Henry Martín y, además, participó en la jugada del gol que selló el triunfo.

De acuerdo con los reportes más recientes, el zaguero estaría en el radar de Javier Aguirre para el próximo compromiso de la selección mexicana frente a Islandia. A sus 24 años, Campillo tendría la oportunidad de comenzar a pelear seriamente por un lugar rumbo al Mundial de 2026, especialmente considerando la lesión de Luis Romo y la incertidumbre que rodea el futuro de Edson Álvarez.

Gracias a su versatilidad para desempeñarse como defensa central o mediocentro de contención, Campillo podría colarse como una de las sorpresas de última hora en la lista final del combinado nacional.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posible alineación del Cruz Azul contra Chivas: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Carlos Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Nicolás Ibáñez.

Posible alineación de Chivas contra Cruz Azul: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González.

Pronóstico SI Fútbol

El duelo por el liderato entre Cruz Azul y Chivas este sábado 21 de febrero enfrenta a los dos mejores equipos en el arranque del Clausura 2026. Aunque Guadalajara llega con paso perfecto de seis victorias, Cruz Azul parte como favorito en los pronósticos debido a su localía y a una racha de seis partidos sin perder ante el Rebaño; será un choque de titanes, una final adelantada.

Cruz Azul 2-1 Chivas