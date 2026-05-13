Cruz Azul vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara y el Club de Fútbol Cruz Azul obtuvieron sus boletos a la ronda de semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras eliminar a Club Tigres UANL y Atlas FC, respectivamente.

Por lo tanto, estos dos clubes se medirán en la eliminatoria previa a la gran final y el primero cotejo será en la Ciudad de México desde el 'Coloso de Santa Úrsula'.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este compromiso entre ambos clubes que buscan continuar en la competencia por el campeonato mexicano de Primera División.

Pronóstico SI Fútbol

Será un duelo muy interesante y es que la Máquina Celeste llega afianzada bajo la tutela de Joel Huiqui, además, vienen de una hegemonía frente al cuadro tapatío ya que han ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ante ellos.

Por su cuenta, los rojiblancos ya vienen de romper una tendencia frente a los felinos en la ronda pasada, pues no venían con buen historial reciente, pero aún así salieron a ganar y los echaron de la competencia. No obstante, creemos que en el primer episodio el cuadro local puede llevarse una mínima ventaja.

Cruz Azul 2-1 Chivas

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Chivas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

La sede será en el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul vs Chivas (últimos cinco partidos)

Cruz Azul: 4

4 Empate : 1

: 1 Chivas: 0

Último partido entre ambos: 21/02/26 - Cruz Azul 2-1 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Chivas Cruz Azul 1-0 Atlas 09/05/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Atlas 2-3 Cruz Azul 02/05/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 Cruz Azul 4-1 Necaxa 26/04/26 Chivas 0-0 Tijuana 25/04/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/04/26 Necaxa 0-0 Chivas 22/04/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Chivas 5-0 Puebla 18/04/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com y TUDN App México Canal 5, TUDN, Vix Premium

Últimas noticias de Cruz Azul

A pesar de que se había adelantado que el Estadio Banorte no acojería más allá de la Liguilla, ahora se ha extendido hasta las semifinales. Así lo adelantó el periodista Adrián Esparza de TUDN.

Víctor Velázquez habría podido negociar poder llevar el juego de ida en el 'Coloso de Santa Úrsula' para recibir al Rebañp Sagrado.

Posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Jorge Rodarte, Amaury García, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Christian Ebere.

Últimas noticias de Chivas

A primera hora del lunes el conjunto rojiblanco se ha puesto a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico, luego de haberse clasificado por mejor posición en la clasificación al igualar el marcador global 3-3 frente a los felinos del norte.

Con todo y que tienen un plantel lleno de parches por los elementos que se han ido a representar a la selección mexicana, el Rebaño Sagrado pudo sacar la casta y está instalado en la fase de semifinales.

Posible alineación de Chivas (3-5-2): Óscar Whalley; José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.