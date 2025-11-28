Sports Illustrated Fútbol

Cruz Azul vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Máquina y el Rebaño Sagrado se juegan el pase a semifinales en el Estadio Ciudad de los Deportes tras una ida de muchas emociones y sin goles
Carlos García|
Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Dos grandes del fútbol mexicano chocan en los cuartos de final del Apertura 2025 y este domingo se juega su desenlace. Tras los primeros 90 minutos disputados en Guadalajara, Cruz Azul recibe a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes para definir al semifinalista. Después del empate 0-0 de la ida, todo se decidirá en el Estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de vuelta, donde está la temporada en juego y ambos equipos saldrán a dejarlo todo en la cancha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Chivas?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: domingo 30 de noviembre
  • Horario: 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del lunes (España)
  • Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
Gabriel Fernandez
Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Chivas en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

Fubo, TUDN.com

México

Canal 5, TUDN

ViX Premium

España

Sin Transmisión

-

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival

Resultado

Competición

Chivas

0-0 E

Liga MX - Cuartos de Final

Pumas

2-3 D

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Tijuana

0-2 D

Liga MX

Querétaro

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

Cruz Azul

0-0 E

Liga MX - Cuartos de Final

Monterrey

4-2 V

Liga MX

Pachuca

1-0 V

Liga MX

Atlas

4-1 V

Liga MX

Querétaro

0-1 D

Liga MX

Armando Gonzalez
Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

El portero Kevin Mier ha dejado el arco en manos de Andrés Gudiño, pero también La Máquina de Nicolás Larcamón afronta la vuelta con un regreso importante. El equipo recupera el equilibrio en el mediocampo con la vuelta de Lorenzo Faravelli, quien cumplió su partido de suspensión.

Tras cerrar la fase regular en el tercer lugar con 35 puntos, Cruz Azul cuenta con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate global.

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a la capital con la ilusión intacta. Tras finalizar en la sexta posición con 29 puntos, Chivas cerró el torneo de manera espectacular con tres victorias consecutivas, incluyendo goleadas a Atlas y Monterrey.

El equipo tapatío sabe que necesita superar a su rival en el marcador global para avanzar, y confiará en el gran momento de la Hormiga González y la solidez defensiva mostrada en la recta final.

Angel Sepulveda, Gilberto Sepulveda
Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Carlos Rotondi
  • Centrocampistas: Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez
  • Delanteros: José Paradela, Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz.

Chivas

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González
  • Centrocampistas: Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Efraín Álvarez.

Pronóstico SI

Se espera un partido de vuelta muy táctico pero intenso. La ausencia de Mier en el arco celeste es un factor siempre a considerar, pero el regreso de Faravelli le devuelve el control a Cruz Azul. Chivas tiene la dinámica para hacer daño, pero la solidez de la Máquina en casa y la ventaja de la tabla podrían inclinar la balanza a favor de los locales en una serie muy cerrada.

Cruz Azul 1-1 Chivas

Carlos García
CARLOS GARCÍA

CARLOS GARCÍA

