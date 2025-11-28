Cruz Azul vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Dos grandes del fútbol mexicano chocan en los cuartos de final del Apertura 2025 y este domingo se juega su desenlace. Tras los primeros 90 minutos disputados en Guadalajara, Cruz Azul recibe a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes para definir al semifinalista. Después del empate 0-0 de la ida, todo se decidirá en el Estadio Ciudad de los Deportes.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de vuelta, donde está la temporada en juego y ambos equipos saldrán a dejarlo todo en la cancha.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Chivas?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: domingo 30 de noviembre
- Horario: 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del lunes (España)
- Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Chivas en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, TUDN.com
México
Canal 5, TUDN
ViX Premium
España
Sin Transmisión
-
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Chivas
0-0 E
Liga MX - Cuartos de Final
Pumas
2-3 D
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tijuana
0-2 D
Liga MX
Querétaro
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
0-0 E
Liga MX - Cuartos de Final
Monterrey
4-2 V
Liga MX
Pachuca
1-0 V
Liga MX
Atlas
4-1 V
Liga MX
Querétaro
0-1 D
Liga MX
Últimas noticias de Cruz Azul
El portero Kevin Mier ha dejado el arco en manos de Andrés Gudiño, pero también La Máquina de Nicolás Larcamón afronta la vuelta con un regreso importante. El equipo recupera el equilibrio en el mediocampo con la vuelta de Lorenzo Faravelli, quien cumplió su partido de suspensión.
Tras cerrar la fase regular en el tercer lugar con 35 puntos, Cruz Azul cuenta con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate global.
Últimas noticias de Chivas
El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a la capital con la ilusión intacta. Tras finalizar en la sexta posición con 29 puntos, Chivas cerró el torneo de manera espectacular con tres victorias consecutivas, incluyendo goleadas a Atlas y Monterrey.
El equipo tapatío sabe que necesita superar a su rival en el marcador global para avanzar, y confiará en el gran momento de la Hormiga González y la solidez defensiva mostrada en la recta final.
Posibles alineaciones
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Carlos Rotondi
- Centrocampistas: Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez
- Delanteros: José Paradela, Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González
- Centrocampistas: Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma
- Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Efraín Álvarez.
Pronóstico SI
Se espera un partido de vuelta muy táctico pero intenso. La ausencia de Mier en el arco celeste es un factor siempre a considerar, pero el regreso de Faravelli le devuelve el control a Cruz Azul. Chivas tiene la dinámica para hacer daño, pero la solidez de la Máquina en casa y la ventaja de la tabla podrían inclinar la balanza a favor de los locales en una serie muy cerrada.
Cruz Azul 1-1 Chivas
