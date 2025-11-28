Cruz Azul vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Dos grandes del fútbol mexicano chocan en los cuartos de final del Apertura 2025 y este domingo se juega su desenlace. Tras los primeros 90 minutos disputados en Guadalajara, Cruz Azul recibe a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes para definir al semifinalista. Después del empate 0-0 de la ida, todo se decidirá en el Estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de vuelta, donde está la temporada en juego y ambos equipos saldrán a dejarlo todo en la cancha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Chivas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Fecha : domingo 30 de noviembre

: domingo 30 de noviembre Horario : 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del lunes (España)

: 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del lunes (España) Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Chivas en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, TUDN.com México Canal 5, TUDN ViX Premium España Sin Transmisión -

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Chivas 0-0 E Liga MX - Cuartos de Final Pumas 2-3 D Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tijuana 0-2 D Liga MX Querétaro 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Cruz Azul 0-0 E Liga MX - Cuartos de Final Monterrey 4-2 V Liga MX Pachuca 1-0 V Liga MX Atlas 4-1 V Liga MX Querétaro 0-1 D Liga MX

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

El portero Kevin Mier ha dejado el arco en manos de Andrés Gudiño, pero también La Máquina de Nicolás Larcamón afronta la vuelta con un regreso importante. El equipo recupera el equilibrio en el mediocampo con la vuelta de Lorenzo Faravelli, quien cumplió su partido de suspensión.

Tras cerrar la fase regular en el tercer lugar con 35 puntos, Cruz Azul cuenta con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate global.

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a la capital con la ilusión intacta. Tras finalizar en la sexta posición con 29 puntos, Chivas cerró el torneo de manera espectacular con tres victorias consecutivas, incluyendo goleadas a Atlas y Monterrey.

El equipo tapatío sabe que necesita superar a su rival en el marcador global para avanzar, y confiará en el gran momento de la Hormiga González y la solidez defensiva mostrada en la recta final.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero : Andrés Gudiño

: Andrés Gudiño Defensas : Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Carlos Rotondi

: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Carlos Rotondi Centrocampistas : Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez

: Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez Delanteros: José Paradela, Gabriel Fernández, Mateusz Bogusz.

Chivas

Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas : Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González

: Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González Centrocampistas : Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma

: Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Efraín Álvarez.

Pronóstico SI

Se espera un partido de vuelta muy táctico pero intenso. La ausencia de Mier en el arco celeste es un factor siempre a considerar, pero el regreso de Faravelli le devuelve el control a Cruz Azul. Chivas tiene la dinámica para hacer daño, pero la solidez de la Máquina en casa y la ventaja de la tabla podrían inclinar la balanza a favor de los locales en una serie muy cerrada.

Cruz Azul 1-1 Chivas

