Cruz Azul vs Flamengo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras caer en semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX frente a los Tigres de la UANL, el Cruz Azul no tiene tiempo para asimilar su más reciente descalabro y ya se enfoca en su proximo partido, el cual será frente al Flamengo en la Copa Intercontinental de la FIFA, encuentro que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en Catar.
Los cementeros llegan a este duelo después de empatar en el último minuto frente a la oncena felina gracias a un autogol de Juan José Purata, sin embargo, no les alcanzó y aunque empataron en el global, los regios avanzaron por mejor posición en la clasificación. Por su parte los cariocas empataron a tres goles frente al Mirassol en la Jornada 38 de la Serie A de Brasil.
Este encuentro se disputa entre la Máquina y el Fla debido a que los mexicanos lograron salir campeones de la CONCACAF Champions League este año, mientras que los brasileños levantaron la Copa Libertadores de América. Dicho encuentro se jugará en el Estadio Ahmad Bin Rayan.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Flamengo?
Ciudad: Al Rayyan, Catar
Fecha: miércoles 11 de diciembre
Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
Estadio: Ahmad bin Ali
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Flamengo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
FIFA TV
México
Sin transmisión por TV
FIFA TV
España
Sin transmisión por TV
FIFA TV
Últimos cinco partidos del Cruz Azul
Rival
Resutado
Competición
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Chivas
3-2 V
Liga MX
Chivas
0-0 E
Liga MX
Pumas
2-3 D
Liga MX
Últimos cinco partidos del Flamengo
Rival
Resultado
Competición
Mirassol
3-3 E
Serie A Brasil
Ceara
1-0 V
Serie A Brasil
Palmeiras
0-1 V
Copa Libertadores
Atlético MG
1-1 E
Serie A Brasil
RB Bragantino
3-0 V
Serie A Brasil
Últimas noticias del Cruz Azul
La vuelta del partido frente a los Tigres de la UANL no solo trajo la eliminación del Cruz Azul del Apertura 2025, sino que provocó la lesión de Jesús Orozco Chiquete, quien al intentar detener un disparo sufrió una lesión en el tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas hasta una futura evaluación médica. Desde ya se afirma en diversos medios que el defensor no podrá estar para su enfrentamiento contra el Flamengo.
Últimas noticias del Flamengo
El Flamengo ya se encuentra en territorio catarí para comenzar la preparación de su duelo frente a la Máquina Celeste y fue ahí donde Filipe Luis, director técnico del Fla, afirmó en conferencia de prensa que ya han estudiado a su rival mexicano y saben de la alta peligrosidad a la que se enfrentan.
Ya tenemos un analista viendo a Cruz Azul, sé cómo juegan y empezaremos a planificar el partido. Para mí, el partido más difícil es contra Cruz Azul. Porque hay viajes, hay tensión, y sabemos que esto es futbol, cualquier cosa puede pasar, y claro que tendremos ocasiones.Filipe Luís
Posibles alineaciones
Cruz Azul
Portero: Andrés Gudiño
Defensas: Jeremy Marquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi
Centrocampistas: Gabriel Fernández, Lorenzo Farevelli, Omar Campos, Ignacio Rivero
Delanteros: Ángel Sepúlveda
Flamengo
Portero: Agustín Rossi
Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro
Centrocampistas: Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Dias
Delanteros: Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique
Pronóstico SI
Este duelo no tiene historial, ambas escuadras llegan en buen momento, unos siendo semifinalistas en México y otros como campeones continentales, es asi que veremos un partido por demás reñido, mismo que podría terminar en empate y acabar en una decisión por la vía de los penales, la misma que favorecería a la Máquina.
Cruz Azul 1-1 (4-3 p) Flamengo
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.