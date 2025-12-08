Cruz Azul vs Flamengo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras caer en semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX frente a los Tigres de la UANL, el Cruz Azul no tiene tiempo para asimilar su más reciente descalabro y ya se enfoca en su proximo partido, el cual será frente al Flamengo en la Copa Intercontinental de la FIFA, encuentro que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en Catar.

Los cementeros llegan a este duelo después de empatar en el último minuto frente a la oncena felina gracias a un autogol de Juan José Purata, sin embargo, no les alcanzó y aunque empataron en el global, los regios avanzaron por mejor posición en la clasificación. Por su parte los cariocas empataron a tres goles frente al Mirassol en la Jornada 38 de la Serie A de Brasil.

Este encuentro se disputa entre la Máquina y el Fla debido a que los mexicanos lograron salir campeones de la CONCACAF Champions League este año, mientras que los brasileños levantaron la Copa Libertadores de América. Dicho encuentro se jugará en el Estadio Ahmad Bin Rayan.

O confronto do Derby das Américas está definido. Flamengo x Cruz Azul, dia 10 de dezembro, no Catar!#ConfrontoDefinido pic.twitter.com/rY7bs75lyo — FL4MEN9O (@Flamengo) December 1, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Flamengo?

Ciudad: Al Rayyan, Catar

Fecha: miércoles 11 de diciembre

Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Ahmad bin Ali

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Flamengo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV FIFA TV México Sin transmisión por TV FIFA TV España Sin transmisión por TV FIFA TV

Últimos cinco partidos del Cruz Azul

Rival Resutado Competición Tigres 1-1 E Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Chivas 3-2 V Liga MX Chivas 0-0 E Liga MX Pumas 2-3 D Liga MX

Últimos cinco partidos del Flamengo

Rival Resultado Competición Mirassol 3-3 E Serie A Brasil Ceara 1-0 V Serie A Brasil Palmeiras 0-1 V Copa Libertadores Atlético MG 1-1 E Serie A Brasil RB Bragantino 3-0 V Serie A Brasil

Últimas noticias del Cruz Azul

La vuelta del partido frente a los Tigres de la UANL no solo trajo la eliminación del Cruz Azul del Apertura 2025, sino que provocó la lesión de Jesús Orozco Chiquete, quien al intentar detener un disparo sufrió una lesión en el tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas hasta una futura evaluación médica. Desde ya se afirma en diversos medios que el defensor no podrá estar para su enfrentamiento contra el Flamengo.

Desafortunada lesión para chiquete Orozco de @CruzAzul pic.twitter.com/c9kauCSQiO — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) December 7, 2025

Últimas noticias del Flamengo

El Flamengo ya se encuentra en territorio catarí para comenzar la preparación de su duelo frente a la Máquina Celeste y fue ahí donde Filipe Luis, director técnico del Fla, afirmó en conferencia de prensa que ya han estudiado a su rival mexicano y saben de la alta peligrosidad a la que se enfrentan.

Ya tenemos un analista viendo a Cruz Azul, sé cómo juegan y empezaremos a planificar el partido. Para mí, el partido más difícil es contra Cruz Azul. Porque hay viajes, hay tensión, y sabemos que esto es futbol, ​​cualquier cosa puede pasar, y claro que tendremos ocasiones. Filipe Luís

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jeremy Marquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi

Centrocampistas: Gabriel Fernández, Lorenzo Farevelli, Omar Campos, Ignacio Rivero

Delanteros: Ángel Sepúlveda

Flamengo

Portero: Agustín Rossi

Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro

Centrocampistas: Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Dias

Delanteros: Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique

Pronóstico SI

Este duelo no tiene historial, ambas escuadras llegan en buen momento, unos siendo semifinalistas en México y otros como campeones continentales, es asi que veremos un partido por demás reñido, mismo que podría terminar en empate y acabar en una decisión por la vía de los penales, la misma que favorecería a la Máquina.

Cruz Azul 1-1 (4-3 p) Flamengo

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026