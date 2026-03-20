Cruz Azul vs Mazatlán: previa, predicciones y alineaciones

El Mazatlán FC recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abriendo las actividades de la fecha.

El cuadro mazatleco llega tras sufrir una derrota a domicilio frente a las Águilas por 2-0 y se mantienen hundidos en la clasificación general con solo 10 puntos. Mientras que, el cuadro celeste viene de dos partidos complicados frente al cuadro de CU y la Pandilla en liga y Concacaf dado que ambos compromisos los empató, pero en la Concachampions pudo avanzar de ronda al eliminar al cuadro regio por 4-3 en el marcador global.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan mantenerse en zona de Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos clubes viven realidades muy diferentes, como de costumbre el cuadro del Pacífico mira hacía arriba a la Máquina Celeste, sin embargo, siempre han sido un rival que se les complica a los capitalinos, por lo que aprovechando su localía y que los celestes llegarán con actividad a media semana en un encontronazo fuerte ante la Pandilla.

Los locales podrían rescatar un empate frente al líder general, esas razones pueden ser ventajas para ellos y les puede dar esperanza para dar una sorpresa.

Mazatlán 1-1 Cruz Azul.

¿A qué hora se juega el Mazatlán vs Cruz Azul?

Ciudad : Mazatlán, Sinaloa

: Mazatlán, Sinaloa Estadio : El Encanto

: El Encanto Fecha : viernes 20 de marzo

: viernes 20 de marzo Hora: 23:06 EE.UU (Este), 21:06 MEX, 04:06 ESP

El Encanto será sede del partido | Sergio Mejia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Mazatlán y el Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Mazatlán: 2

2 Empate : 2

: 2 Cruz Azul: 1

Último partido entre ambos: 12/07/25 - Cruz Azul 0-0 Mazatlán - Liga MX

Últimos 5 partidos

Mazatlán Cruz Azul América 2-0 Mazatlán 15/03/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/03/26 Mazatlán 4-2 León 06/03/26 Pumas 2-2 Cruz Azul 15/03/26 San Luis 4-1 Mazatlán 03/03/26 Monterrey 2-3 Cruz Azul 10/03/26 Mazatlán 1-0 Pachuca 27/02/26 Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis 07/03/26 Tijuana 1-1 Mazatlán 21/03/26 Santos 1-2 Cruz Azul 03/03/26

¿Cómo ver el Mazatlán vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México FOX One, Azteca 7 y TV Azteca App

Últimas noticias del Mazatlán

El pasado fin de semana en el cierre de la Jornada 11, el América ganó por dos goles a cero ante el Mazatlán que intentó hacer lo posible durante el juego, pero no pudo frente al poderío ofensivo azulcrema, a pesar de la gran actuación de su guardameta.

Con ese resultado el cuadro de la 'Perla del Pacífico' es antepenúltimo lugar de la clasificación general con apenas 10 unidades en once cotejos disputados.

Posible alineación de Mazatlán (3-4-2-1): Ricardo Rodríguez; Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Díaz; Édgar Bárcenas, Sebastián Santos, Said Godínez, Mauro Zaleta; Dudu, Josué Ovalle; Brian Rubio.

Últimas noticias del Cruz Azul

TERMINA EL PARTIDO Y LA MÁQUINA SIGUE ADELANTE EN CONCACAF.



VAMOOOOOOOOOOOS 🚂 pic.twitter.com/AEv8QvQI9A — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 18, 2026

El conjunto celeste empató 1-1 ante la Pandilla en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y con esto avanzaron tras ganar el marcador global 4-3 y con ello avanzaron a la siguiente ronda.

Avanzaron a los cuartos de final y se medirán frente a Los Angeles Football Club de la Major League Soccer, luego de que ellos eliminaran al Alajuelense.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, José Paradela, Carlos Rodríguez y Nicolás Ibáñez.

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