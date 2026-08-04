Cruz Azul vs Philadelphia Union: previa, predicciones y alineaciones

El vigente Campeón de Campeones del fútbol mexicano, el Club de Fútbol Cruz Azul abrirá su actividad en la Leagues Cup 2026 visitando al Philadelphia Union y lo hará con la mayoría de sus titulares.

De esa manera, les compartimos la actividad más importante de este compromiso que se desarrollara en casa del Phily en lo que se antoja que podrá ser un partido muy interesante.

Pronóstico SI Fútbol

Después de que varios elementos recibieron descanso el pasado fin de semana previo a su actividad en la Leagues Cup, creemos que Joel Huiqui jugará con todo su arsenal el certamen en la búsqueda del título.

Con un equipo descansado pueden vencer al Philadelphia Union en su casa, más cuando tienen una muy buena plantilla que viene de consagrarse Campeón de Campeones del fútbol mexicano.

Cruz Azul 2-1 Philadelphia Union

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Philadelphia Union?

Ciudad : Philadelphia

: Philadelphia Estadio : Subaru Park

: Subaru Park Fecha : jueves 6 de agosto

: jueves 6 de agosto Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX

La sede del partido será el Subaru Park | Isaiah Vazquez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul vs Philadelphia Union (único partido)

Cruz Azul: 0

0 Empate : 1

: 1 Philadelphia: 0

Último partido entre ambos: 04/08/24 - Cruz Azul 1-1 Philadelphia Union - Leagues Cup 2024

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Philadelphia Union Cruz Azul 2-3 Atlante 01/08/26 Philadelphia 3-2 Atlanta Toluca 1-3 Cruz Azul 25/07/26 Philadelphia 1-0 Seattle Puebla 1-2 Cruz Azul 21/07/26 Philadelphia 3-1 NY Red Bulls Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul 17/07/26 Inter Miami 6-4 Philadelphia Pumas 1-2 Cruz Azul 24/05/26 Philadelphia 1-1 Columbus Crew

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Philadelphia Union por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, MLS Season Pass, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y FOX One México MLS Season Pass

Últimas noticias de Cruz Azul

Los Potros propinaron la primera derrota de Joel Huiqui en la Máquina con los goles de Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio, mientras que, por los celestes, que fallaron un penal con Gabriel Fernández, marcó Nicolás Ibáñez y Agustín Palavecino.

Joel Huiqui hizo seis modificaciones, mandó a Kevin Mier, Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paraderal y Gabriel Fernández, a la banda además del lesionado Rodolfo Rotondi.

Posible alineación de Cruz Azul (4-4-2): Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Nicolás Ibáñez, Christian Ebere.





Últimas noticias de Philadelphia Union

El Philadelphia Union protagonizó una remontada espectacular el sábado por la noche en el Subaru Park, anotando tres goles sin respuesta para superar una desventaja de dos goles y derrotar al Atlanta United por 3-2.

La victoria extendió la racha ganadora de Filadelfia a tres partidos, demostrando la combinación de estrellas consagradas y talentos emergentes del club. Iloski dejó su huella en la historia del Union, Pierre protagonizó otro momento memorable en su joven carrera, y el primer gol de Alladoh en la MLS aseguró una noche inolvidable para los aficionados en el Subaru Park.

Posible alineación de Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake; Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski, Bruno Damiani.